オランダ・ヨーロッパ往復がお得に！KLMオランダ航空 期間限定「リアルディール・セール」

KLMオランダ航空が、2025年11月14日から11月27日までの期間限定で『リアルディール・セール』を実施しています。

日本発着のオランダおよびヨーロッパ往復割引航空券が、エコノミークラスで13万3,670円から販売されています。

KLMオランダ航空 期間限定「リアルディール・セール」

価格：エコノミークラス 13万3,670円*〜

価格：プレミアムコンフォートクラス 24万9,280円*〜

価格：ビジネスクラス 48万4,990円*〜

*税金等込みの最低料金

販売期間：2025年11月14日から2025年11月27日まで

対象旅行期間：2025年11月14日から2026年6月30日まで

販売場所：KLM公式ウェブサイト、KLMアプリ

「リアルディール・セール」は、本物の旅を通して、一生忘れられない思い出を作る機会を提供するセールです。

対象旅行期間が2026年6月30日まで設定されており、かつてない体験を満喫できる機会としています。

あわせて、2025年冬期スケジュールも公開されています。

*2026年3月8日〜3月27日までの運航

KLMオランダ航空の「リアルディール・セール」の紹介でした。

