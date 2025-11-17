「酒の臭いがすぐわかる状態…」“飲酒逆走”3台に衝突…フラフラで意識もうろう基準値3倍のアルコール検出で60歳男逮捕　広島・竹原市

広島・竹原市で8日、酒気帯び状態の男が運転する軽自動車が逆走し、3台の車と衝突した。

現場では居合わせた人は「酒の臭いがすぐわかる状態」と話していて、様子がおかしかったという。

警察が呼気を検査したところ、基準値の約3倍のアルコールが検出された。

男は飲酒運転を認め、現行犯逮捕された。

逆走車が正面衝突「フラフラで意識もうろう」

8日、広島・竹原市でカメラがとらえたのは、逆走車と衝突の瞬間だ。

黒い車は事故の直前、左によけたものの、逆走してきた緑色の軽自動車は、そのまま直進。

2台は激しく衝突して浮き上がり、回転して止まった。

居合わせた人たちが、軽自動車に駆け寄った。

すると、白い服を着たドライバーが降りてきた。

腰をかがめ、ぐったりした様子だ。

道路脇で休むよう促されると、斜面を転げ落ちてしまった。

「どうも様子がおかしい」ドライバーを介抱した人は、違和感を覚えたという。

介抱した人の同僚は、「聞いた話では、酒の臭いがすぐわかる状態。フラフラで意識ももうろうと」と話す。

強烈なアルコール臭を漂わせていたというドライバー。

その状態で逆走していた車は、実は直前にも事故を起こしていた。

介抱した人の同僚は、「まず私の車にぶつかって、後ろの車にまたぶつかって、最終的に3台の車にぶつかった」と話している。

男を危険運転致傷の疑いで逮捕

警察によると、逆走車は、片側1車線の国道で3台の車に衝突。

その後、現場に到着した警察がドライバーの60歳の男の呼気を検査したところ、基準値の約3倍のアルコールを検知した。

酒を飲んで運転していたことを認めたドライバーは現行犯逮捕され、その後、送検された。

警察は、危険運転致傷の疑いで捜査を進めている。

（「イット！」11月14日放送より）