元HKT48でタレントの田中美久（24）が17日までに、インスタグラムを更新。オフショットを投稿した。

「秋はもう終わります」とつづり、最近の私服コーディネートを披露。抹茶色のような緑のセーターに白のニット帽をかぶったデニムコーデ姿で、元鉄工所勤務のグラビアアイドルちとせよしの（25）と一緒にイチョウ並木を散策したり、カフェで休憩するなどしたショットを公開した。

また、赤のセーター姿で愛犬を抱っこしたり、おやつをあげたりする写真なども投稿した。

ファンやフォロワーからも「かわいいワン」「抹茶カラー」「レアめがねかわよ」「可愛さの限度超えてない？」「Cute過ぎて倒れました」「可愛いすぎる天使」「おしゃれ番長」などのコメントが寄せられた。

田中は熊本県出身。AKB48大島優子に憧れ、母の勧めもあってHKT48の第3期オーディションを受験し、13年8月に合格した。17年12月には週刊誌で初の水着グラビアを披露。18年の11thシングル「早送りカレンダー」で矢吹奈子との「なこみく」コンビで初のセンター選出。同6月の「AKB48世界選抜総選挙」で10位となり初の選抜入り。20年の映画「＃ハンド全力」で単独初主演。21年に1st写真集「1／2少女」を発売。23年にグループを卒業した。

その後もNHK連続テレビ小説「おむすび」に出演するなど女優やタレントとして活躍するほか、水着やランジェリーを含めたモデルとしても絶大な人気を誇る。愛称は「みくりん」。「アイドル界のグラビアクイーン」と称されることも多い。現在は日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」（土曜午後9時）に出演している。