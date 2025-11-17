浄土真宗本願寺派の本山・西本願寺（京都市下京区）で１０月、２年ぶりに外国人のみを対象とした得度式が行われ、１３人が新たに僧侶としての一歩を踏み出した。

今回得度した一人、ベルギー在住のアラン・デ・プリーターさん（５１）に話を聞いた。（畝河内星麗）

デ・プリーターさんはベルギーのアントワープ出身。得度を経て、ヨーロッパで初めて創建された本願寺派寺院・アントワープ慈光寺の３代目僧侶として寺を引き継ぐ。「人々に寄り添い、誰でも歓迎する寺にしたい」と、思いは熱い。

仏教に興味を持ったのは１６歳の時。当時習っていたテコンドーの影響で、背景にある思想に関心を抱いた。考え方のベースになる宗教に触れたいと寺を探し、電話帳で見つけたのが慈光寺の連絡先だったという。

寺を開創した初代僧侶のアドリアン・ペル氏が開く浄土真宗や仏教の勉強会に通うように。高校生の自分はもちろん、寺を訪れる様々な立場の人を受け入れるペル氏の人柄にひきこまれた。

寺からの帰り道には、姉のように慕った友人との世間話を楽しんだ。当時、ヒッピーに影響され髪を伸ばすなどしていたが、友人は「自分なりの生き方をすればいい。社会の期待に応える必要はない」と認めてくれた。どんな人でも受け入れる、親鸞の教えにも重なった。

◇

しかし１９歳の時、その友人が殺人事件で亡くなった。深いショックでしばらく寺にも通えなくなった。「どうすれば助けられたのか」

犯罪を防ぎたいと、警備の仕事に就いた。一方で対策や研究の進む米国に通い、罪を犯した人と対話する活動などに参加し、犯罪抑止について学んだ。

活動を深める中、受刑者にも罪を犯してしまうに至った事情があり、その選択をとらざるを得なかった人もいる――。当初は怒りにさいなまれていた自分も、犯罪者へのとらえ方を少しずつ変えることができた。

「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」（善人でさえ往生して仏になれるのなら悪人はいうまでもない）――。親鸞の言葉が胸に響いた。

◇

再び慈光寺にも通い始め、行事の手伝いなどをするようになっていった頃、しばらく僧侶不在となっていた寺の代表にならないかと声がかかった。「自分が今引き受けなければ寺が閉じてしまうかもしれない」

そんな思いを抱いていた昨年、ヨーロッパ在住の日本人から法事の依頼があった。自身が僧侶となってこの寺を守れば、信仰のよりどころにしてもらえたり、困難な状況にある人を受け止めたりする場所にできると考え、決断した。

今年の外国人向けの得度習礼は１１日間行われ、講義漬けの厳しい日々が続いたが、「寺のため」の思いで乗り越えた。

ベルギーでは、カトリック教会での性加害問題などで若者の宗教離れが課題となっており、仏教の僧侶も敬遠されている。しかし、どんな人でも受け入れる浄土真宗の考え方は、ベルギーの人たちにも通じると信じ、寺を開放するイベントを開催したり、ＳＮＳで発信したりしてＰＲにも力を入れる。「様々なきっかけを作り、多くの人に寺に来てもらいたい」と願う。