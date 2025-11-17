◇米女子ゴルフツアー アニカ・ゲインブリッジ・ペリカン最終日（2025年11月16日 米フロリダ州 ペリカンGC＝6349ヤード、パー70）

最終ラウンドが行われ、西郷真央（24＝島津製作所）が65をマークし、通算11アンダーで日本勢最高の11位に入った。

竹田麗央（22＝ヤマエグループHD）も65と伸ばし9アンダーで15位だった。

69だった西村優菜（25＝スターツ）は8アンダーの21位でポイントランク115位となり、来季準シード圏内の100位以内に入れず、12月の最終予選会に回る。

吉田優利（25＝エプソン）は3アンダーの38位でポイントランク73となり、上位60人が出場する最終戦の切符を逃した。

68の岩井千怜（23＝Honda）は1アンダーで52位、70の勝みなみ（27＝明治安田）は1オーバーの62位で終えた。

山下美夢有（24＝花王）は75と落とし、5オーバーで68位だったが、1試合を残してルーキー・オブ・ザ・イヤー受賞を決めた。日本人では90年小林浩美、24年西郷真央に続く3人目の快挙となる。

リン・グラント（26＝スウェーデン）が19アンダーで今季初、ツアー通算2勝目を挙げた。