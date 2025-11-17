「ふたりエスケープ」次回予告で突如放たれた一言に注目集まる「急展開」「続きが気になる」
【モデルプレス＝2025/11/17】乃木坂46の岩本蓮加と冨里奈央がW主演を務めるドラマ「ふたりエスケープ」（テレビ大阪：毎週土曜深夜0時55分〜・テレビ愛知：毎週土曜深夜2時15分〜・Leminoプレミアム：テレビ大阪放送後から独占配信）の第7話が、15日に放送された。次回予告に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
現代人が肌身離さず持つスマートフォンをとんでもない方法で封印してみたり、公園で童心に帰ってみたり、原稿料で豪華な食材を買ってみたり。タイパ、コスパが叫ばれるこの時代、時間も金も後先考えずに「可愛いが取り柄の無職」（先輩）と「限界漫画家」（後輩）が思い立ったら即行動で現実逃避を繰り広げる。がんじがらめになった現代人にゆるくエールを送る“現実逃避”コメディドラマとなっている。
「プロの無職」である先輩と限界漫画家の後輩は2人暮らし。クリスマスが楽しみすぎるあまり、後輩とのクリスマスパーティーが夢にまで出てくる先輩。しかしクリスマス当日、後輩に担当編集から原稿の催促の電話がかかってきて、原稿に追われる羽目に。
先輩はクリスマスパーティーのために飾り付けをしたり、色々な国の料理を作ったりしながら準備をしていた。しかし、料理が出来上がっても後輩の仕事が一向に終わらない。ようやく後輩の仕事が終わり、夜遅く始まったパーティーは朝方まで続き、後輩は先輩へのお詫びを込めて、クッキングトイで「おうちフードコート」をオープンさせる…というストーリーだった。
そんな中、注目が集まったのは次回予告のラストで放たれた「先輩が姿を消した」という一言。ネット上では「先輩が姿を消す！？」「どういうこと？」「先輩いなくならないで…」「急展開」「続きが気になる」と驚きの声が集まっている。（modelpress編集部）
