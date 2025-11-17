JIMIN、寝起き姿で「本当にこのまま撮るの？」 JUNG KOOKは予想外の状況に戸惑いも…“グクミン”のドタバタ旅 『Are You Sure?!』予告公開
BTSの仲良しコンビ・JIMIN＆JUNG KOOKが出演するトラベルバラエティーの第2弾『Are You Sure?!』シーズン2が12月3日より、ディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」にて独占配信される（全8話／毎週水曜2話ずつ配信）。今回、BTSの楽曲「Go Go」にのせて、そのはじまりの瞬間と旅の一部が明らかとなるティザー予告が解禁となった。
【動画】寝起き姿でロケ開始?!“グクミン”のドタバタ旅 『Are You Sure?!』予告公開
BTSの最年少メンバー2人で、通称“グクミン”と呼ばれる仲良しコンビJIMINとJUNG KOOKがオフモード全開で休暇を過ごす貴重な姿を追った“BTSユニット初”のトラベルバラエティー『Are You Sure?!』シーズン2。今回は除隊から1週間後、どこへ行くのか、いつ行くのかも知らされず、目的地のスイスとベトナムへと出発することになるJIMIN＆JUNG KOOK。驚きに満ちた予測外な出来事が連発の友情旅は、はじまりから突然だったようだ。
予告では、突撃サプライズから始まったこの予告なしの2人旅だが、予想外の状況に戸惑うJUNG KOOKと、寝起き姿で「本当にこのまま撮るの？」とあまりにも急すぎるスケジュールに笑いがとまらないJIMIN。過酷な軍隊生活からの解放から、癒しのヒーリング旅行を想像するも、次から次へとミッションに挑戦しなければいけないことに。JIMINは「…軍隊か？」と思わず嘆くも、スタッフからのむちゃぶりがとまることもなく、パッキングをしながら「なぜ荷造りさせた!!!」「本当にひどい…ひどい…」と小言を言いながらも進めていくふたり。
しかし、その先には息をのむほどの絶景が待っていた。パラセイリングで大はしゃぎのJUNG KOOKと高所が苦手なのか叫びながら恐怖に耐えるJIMIN、シーズン1に引き続きひたすら食べまくる様子や、列車に乗り遅れそうになるハプニング、番組初の告白?まで、似ているようで違う、違うようで似ている“グクミン”らしいドタバタ旅に仕上がっている。
“一緒だから楽しくて面白さも2倍”を体現するかのようにオフモード全開で楽しむ2人だが、予想外の出来事が連発の旅の結末は、「これでいいの?（Are You Sure?）」なのか、「これがいい?（I’m so sure!!）」なのか？
■『Are You Sure?!』シーズン2配信情報
ディズニープラスで12月3日(水)より独占開始
全8話／毎週水曜2話ずつ配信
