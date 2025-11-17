絵になると思う俳優の「芸能人夫婦」ランキング！ 2位「菅田将暉×小松奈々」を抑えた1位は？
そろって並んだ姿に思わず見とれてしまう芸能人夫婦。ビジュアルの美しさだけでなく、雰囲気や夫婦仲の良さも魅力の1つです。
All About ニュース編集部は10月27日の期間、全国20〜60代の男女300人を対象に「事実婚の芸能人／俳優の芸能人夫婦」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「絵になると思う俳優の芸能人夫婦」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、菅田将暉さん＆小松菜奈さん夫妻です。過去に映画『ディストラクション・ベイビーズ』、ダブル主演を務めた『溺れるナイフ』（ともに2016年）、『糸』（2020年）と3度の共演経験がある2人。2021年11月15日に結婚を発表し、菅田さんは自身のラジオ番組『菅田将暉のオールナイトニッポン』（ニッポン放送）で、ファンに生報告しました。
菅田さんは現在放送中の主演ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう（もしがく）』（フジテレビ系）で、舞台演出家役を好演しています。小松さんは2024年3月に第一子出産を発表。スピード復帰し、現在はアンバサダーを務める「シャネル」の「2025/26年ココ ネージュコレクションのキャンペーン」にモデルとして登場するなど活躍しています。
回答者からは「雰囲気が似ていて、並んでいると絵になると思います」（50代女性／埼玉県）、「菅田将暉さんが奥さんに猛アタックをして結婚したと知ったときは羨ましいと思いました」（40代女性／宮城県）、「世界観が完成されている」（20代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、反町隆史さん＆松嶋菜々子さん夫妻です。ドラマ『GTO』（フジテレビ系／1998年）の共演がきっかけで2001年に結婚。結婚会見では夫婦そろってラフな格好で登場し、話題となりました。
芸能界を代表するおしどり夫婦といわれる2人は、2023年11月22日から「SHISEIDO MEN」のアンバサダーに起用されると、CMに夫婦で出演。自然体な2人の姿がまさに「絵になる」と絶賛の声が相次ぎました。
また、芸能人夫婦としては珍しく夫婦での外出も多く、肩を寄せ合って食事やデートをする仲むつまじい姿もたびたび報じられています。
回答コメントでは「美男美女カップルだからです」（30代女性／沖縄県）、「美男美女だし、年を重ねても変わらぬ愛情の魅せ方をされてるから」（40代女性／長崎県）、「誰もが憧れる完璧夫婦だと思う。絵になり過ぎる」（40代女性／群馬県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
