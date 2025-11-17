日帰りでいきたい「奈良県（奈良・吉野・大和路エリア）の温泉地」ランキング！ 2位「吉野温泉」を抑えた1位は？
忙しい日々の中で、心と体をリセットしたいと感じることはありませんか。そんなときに思い浮かぶのが、静かに湯けむりが立ちのぼる温泉地です。観光を楽しむのはもちろん、気軽にリフレッシュできる場所としても人気を集めています。非日常の癒やしを求めて、あなたも温泉地を訪れてみませんか。
All About ニュース編集部では、2025年11月6日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、温泉地に関するアンケートを実施しました。
その中から、日帰りでいきたい「奈良県（奈良・吉野・大和路エリア）の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「茶褐色のにごり湯が源泉かけ流しで楽しめる」（40代女性／愛知県）、「山の風景が圧巻で日帰りでも癒される」（40代男性／兵庫県）、「世界遺産の吉野山や桜の名所を楽しみながらアクセスでき、日帰りでも自然と歴史を感じながら温泉でリフレッシュできる点が魅力だからです」（50代男性／千葉県）といった声が集まりました。
回答者からは「温泉や食事など日帰りでも満足できる」（30代女性／千葉県）、「山奥の静かな温泉で、とても趣きがあるから」（40代女性／滋賀県）、「大自然の景色を見ながら入浴できるのと、贅沢に源泉かけ流しを提供しているから」（20代女性／大阪府）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：吉野温泉／64票吉野温泉は、世界遺産にも登録されている吉野山の麓に位置する温泉地です。春には一目千本と呼ばれる壮大な桜、秋には紅葉の名所として知られ、四季折々の美しい自然を堪能できます。歴史と文化が息づく吉野の観光とあわせて、山の静けさの中でゆっくりと湯に浸かることができます。自然散策や名所旧跡巡りの疲れを癒すのに最適な場所です。
1位：十津川温泉／87票十津川温泉は、奈良県の最南端、紀伊半島の山深い場所にある温泉地で、十津川村内に点在する温泉の総称です。特に、全国で初めて「源泉かけ流し宣言」をした温泉地として知られています。豊かな自然に囲まれ、渓谷美や星空など、非日常的な景観が魅力。泉質はナトリウム-炭酸水素塩・塩化物泉で、湯治場としても利用されてきた歴史があります。
