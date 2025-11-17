ボリビア戦の１トップ先発は小川が有力。町野もギラギラ感。FW陣の奮起でW杯イヤーに弾みをつける勝利を掴みたい【日本代表】
2026年北中米ワールドカップ出場を決めた３月のバーレーン戦から12試合を戦ってきた25年の日本代表。戦績は７勝３分け２敗（E-１選手権を含む）。直近２試合はブラジルに３−２、ガーナに２−０と連勝しているが、今年ラストとなる11月18日のボリビア戦も勝利を収め、３連勝で締めくくりたいところだ。
森保一監督が日本代表で指揮を執って通算100試合目となるボリビア戦。久保建英（レアル・ソシエダ）は「僕らができることでしっかり勝って終わること。良い思い出になるようにしてあげたい」とコメント。2019年６月の前回対戦は１−０と辛勝だっただけに、できるだけ多くのゴールを奪って勝利するのが最高のシナリオと言っていい。
そこで注目されるのがFWの動向だ。前回のガーナ戦は上田綺世（フェイエノールト）が先発。10月の２連戦で連発したエースにゴールは生まれなかったが、効果的なオフ・ザ・ボールの動きで南野拓実（モナコ）の先制点に絡むなど、まずまずのパフォーマンスだった。
ボリビア戦では、小川航基（NEC）のスタメンが有力視される。「個人としてもチームとしても結果を求めていきたい」と本人は語気を強めていただけに、得点という結果を残すことに注力すべきだ。
その小川だが、北中米W杯のアジア最終予選全体では、鎌田大地（クリスタル・パレス）と並んでチーム最多の４点を奪ったが、2025年という区切りで見ると、パラグアイ戦の１点のみ。３月は怪我で選外、６月も招集外で、代表活動に参加したのは９・10・11月の３回。９月のアメリカ戦、10月のパラグアイ戦とブラジル戦に出場した。
そもそもピッチに立った回数が多くなかったが、「自分が一番点を取れる」と自信を持つ男だけに、今年の実績にはやはり不完全燃焼感を覚えているはずだ。
「フォワードに求められるのは得点。苦しい時にチームを助けられるのはやっぱり得点。それがストライカーだと思うので。自分がたくさん招集されているのは、そこを求められてる証拠。そこに対して強い自信と、自分が得点を取るんだという熱い気持ちを持って、試合に臨みたい」と小川は気合を入れていた。
同じオランダ１部で得点ランキングトップの13ゴールを挙げる上田に肩を並べるためにも、ボリビア戦で強烈なインパクトを残すこと。それが今回の最重要課題と言える。
一方、小川とともにガーナ戦は出番なしに終わった町野修斗（ボルシアMG）も、ボリビア戦に向けて闘志を燃やしている。
彼の場合、代表での得点はまだまだ不十分と言わざるを得ない。昨季にドイツ・ブンデスリーガ１部で二桁ゴールを挙げた実績が認められ、今年からコンスタントに招集されるようになったものの、この１年間の得点は６月のインドネシア戦の１点だけ。先発出場もこの１試合のみ。その他、６試合で後半の途中から出ているが、プレー時間があまり伸びていないのが実情だ。
ポジションはシャドーがメインで、１トップでも出ているが、ジョーカーとして圧倒的な違いを示せているとは言い難い。ポテンシャルは間違いなく非凡なだけに、もっともっと爪痕を残さなければならない。
「シャドーで出る時は、基本的にフォワードがメインというかフォワード寄りなので、ワントップとの距離を近くして、ペナルティエリアに入っていく時に存在感が出せるようにしたい」と本人はイメージしている。そのうえで「10月以降、クラブでカップ戦を含めて３連勝して、僕自身が得点を重ねてこれたので、気持ち的にも違いがあります」とギラギラ感を押し出した。
ボリビア戦で町野はシャドーでの先発もあり得るだけに、小川とより近い関係性を見出し、２人でお互いを活かし合いながらゴールをこじ開けられていければベスト。高さのある２人は空中戦も強みになるだろう。外からのボールに２人で競って、もう１枚のシャドーや逆サイドの選手が飛び込んでくるような形も作りやすい。とにかく町野は代表でのゴール数を積み上げること。そこに集中すべきだ。
いずれにせよ、現状では上田、小川、町野の３人が北中米W杯メンバーのFW陣に近い存在と見ていい。もちろん2025年の１年間では、前田大然（セルティック）や大橋祐紀（ブラックバーン）、細谷真大（柏）が１トップで起用された試合もあったが、大橋と細谷はこのところ選外。前田も左ウイングバックが主戦場で、FW起用は限定的になっている。若い後藤啓介（シント＝トロイデン）の伸びしろにも期待はかかるが、やはり欧州での実績、代表への貢献度を含めて、森保監督の３人に対する信頼感はあるはずだ。
「代表活動のたびにFWが点を取れる状況」を築くことができれば理想的だ。そのためにも、次のボリビア戦でもFW陣が傑出した得点力を示し、2026年ワールドカップイヤーに弾みをつけてくれることを強く求めたい。
取材・文●元川悦子（フリーライター）
