¿å¾½¶Ì»Ò¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡¡11·î17Æü¡Á23Æü¤Î±¿Àª
Âç¿Íµ¤¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÀê¤¤»Õ¡¦¿å¾½¶Ì»ÒÀèÀ¸¤¬Àê¤¦¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤¦¤µ¤®Àê¤¤¡×¡£³Æ¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤Ï¤³¤Á¤é¡£Æü¡¹¤Î¤¯¤é¤·¤ò³Ú¤·¤¯À¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¼¡¤ÎÅ¸³«¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç
º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿·ü°Æ»ö¹à¤¬¥¯¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤â²óÉü¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¹Ô¤¤¿¤¤¾ì½ê¤Ë¤âµ¤»ý¤Á¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£23Æü¤ÏÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¡£¾¯¤·»þ´Ö¤òÃÖ¤¤¤Æ¸«¶Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´é¤È¼ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¤ÌÓ¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥ª¥ó¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤Î¤È¤ª¤ê¸Ø¤ê¹â¤¯¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÊÀ³Ê¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¤Þ¤¸¤á¡£¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Âç·ù¤¤¡£¼«Ê¬¤Î·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¤âÃé¼Â¤Ë¼é¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À´ïÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é¤¢¤Þ¤ê³°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¡£ÆÍÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¤äÊÑ²½¤Ë¤Ï¤ä¤ä¼å¤¯¡¢´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÀÆð¤Ç¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¥¹¥ë¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬¡ª¡¡
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´¤Û¤¦¤Ó¤âÂç»ö
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë±¿µ¤¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ïµ¤¤Ë¤È¤á¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢ÆÃ¤Ë¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤È³Ú¤·¤¤Å¸³«¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¡£17Æü¤Ï¤À¤ì¤«¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¡ý¡£¤Þ¤¿¡¢¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ê¤¤»Å»ö¤Ï¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡È¤´¤Û¤¦¤Ó¥¿¥¤¥à¡É¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡£¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Î´ðËÜÀ³Ê
¿â¤ì¤¿Ä¹¤¤¼ª¤ËÊ¿ÌÌÅª¤Ê´é¤¬¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¤Ï¡¢¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¿Í²û¤³¤¤À³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥í¥Ã¥×¥¤¥ä¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¤ä¤µ¤·¤¯¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤¬¹â¤á¡£½ÀÆðÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ÈÏ¢ÂÓ¡¦¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë´·¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤è¤Í§¿Í¡¢¤Þ¤È¤áÌò¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¾¯¤·¼ä¤·¤¬¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤À¤ì¤«¤òÍê¤ê¤¹¤®¤¿¤ê¡¢±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¹¤®¤ë¤È¿Í´Ö´Ø·¸¤Î¥´¥¿¥´¥¿¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿ÆÀÚ¡¦ÌÀ¤ë¤¤¡¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÃç´Ö¤ÈÌ¤Íè¤Î½àÈ÷¤ò¡£
18Æü¤Ï¿´¤Îå«¤òÍê¤ê¤ËÁ°¿Ê
¹¬¤»¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë»þ´ü¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤è¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÆ±¤¸²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ðÊó¤ä°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢18Æü¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤ä¿Æ¤·¤¤¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢·èÃÇ¤È¹ÔÆ°¤ò¡£¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÄ¹¤¤ÌÓ¤¬¾¯¤·Âç¤¤á¤ÎÂÎ¤ò¤ª¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥´¥é¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤É¤ª¤ê¤Î¿´²¹¤«¤¯¡¢¿ÆÀÚ¤ÇÌÀ¤ë¤¤¿ÍÊÁ¤Ç¤¹¡£»þÀÞ¡¢½ë¶ì¤·¤¤°õ¾Ý¤âÍ¿¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤ÏÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤º¡¢¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤Ï¼«Ê¬Î®¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤â¿´¤ÎÃæ¤Ï¤¹¤°¤ËÉ½¾ð¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀµÄ¾¤ÊÀ³Ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤ÎÃå´ãÅÀ¤¬¸÷¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¡È¼«Ê¬¤È¤ÎÌóÂ«¡É¤ò¼é¤í¤¦¡£
º£Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç
¡Ö¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤°¤ËÆ°¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥ê¥µ¡¼¥Á¡¢½àÈ÷¡¢º¬²ó¤·¤À¤±¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î²ÝÂê¤Ë¥Æ¥³Æþ¤ì¤¹¤ë¤Î¤âµÈ¡£19Æü¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¸ÀÆ°¤«¤é³Ø¤Ö»ÑÀª¤¬±¿µ¤¥¢¥Ã¥×¤Î¸°¤Ë¡£¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®¤µ¤ÊÂÎ¤¬¥¦¡¼¥ê¡¼¡á¥¦¡¼¥ë¡ÊÍÓÌÓ¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¥â¥Õ¥â¥Õ¤ÎÌÓ¤Ë¤ª¤ª¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¡Ê¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥¦¡¼¥ê¡¼¡Ë¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¾¯¤·¹µ¤¨¤á¤ÊÀ³Ê¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥¦¡¼¥ê¡¼¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢´¶¼õÀ¤¬±Ô¤¯¡¢¤Õ¤À¤ó¤Ï¤â¤ÎÀÅ¤«¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¹¥¤·ù¤¤¤¬·ã¤·¤¯¡¢¸ÄÀ¤â¶¯¤á¡£¿Í¤¬¤¢¤Þ¤êµ¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆÈ¼«¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎÏ¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÂçÃÀ¤ÇÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Æ¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÊñÍÆÎÏÈ´·²¤Ê¿Íµ¤¼Ô¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¡È¤³¤ì¤«¤é¡É¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡£
20Æü¤Ï¥ê¥¹¥¿¡¼¥È±¿¤¢¤ê¡ª
µ¤»ý¤Á¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ë¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÍ½Äê¤ä¡¢Ç¯Æâ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤Î¤â¡ý¡£20Æü¤Î¿··î¤Ï»ÅÀÚ¤êÄ¾¤·¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊý¸þÅ¾´¹¤ò¡£¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤Î´ðËÜÀ³Ê
¤¦¤µ¤®¤Î¤Ê¤«¤Ç¤âºÇÂç¤ÎÉÊ¼ï¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¤ÏÂÎ³Ê¤ÏÂç¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ç²¹¤«¤ÊÀ³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¥ß¥Ã¥·¥å¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÃÄ§¤Ï°ÂÄê´¶¤ÈÂ¸ºß´¶¡£¤µ¤µ¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¥Ö¥ì¤º¡¢¤É¤ó¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ëÊñÍÆÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬¼þ°Ï¤Ë°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«ÆÃ¤Ë¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ë¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë·¹¸þ¤â¡£¤Õ¤À¤ó¤Ï¿µ½Å¤Ç¼õ¤±¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤¯¤È¤¤ÏÂçÃÀ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤ò¤¶¤ï¤Ä¤«¤»¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ïÍÑ¤Ç½ç±þÀ¤âÈ´·²Ìî¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö»×¹Í¤Ç¡£
¡È¿´¤¬Æ°¤¯¤â¤Î¡É¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë
¡Ö¹¥¤¡×¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Êµ¤»ý¤Á¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÁªÂò¤ä¹ÔÆ°¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ú¤´ó¤»¤Þ¤¹¡£21Æü¤Ï¡È½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¡É¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£Ìî¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
Ìî¤¦¤µ¤®¤Ï¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤µ¤®¤Ç¡¢ÉÊ¼ï¤Ï¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¤½¤ó¤ÊÌî¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò¼«Ê¬¤Î±ÉÍÜÊ¬¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¿Í¡£¼«Ê¬¤«¤éÌ¤³«¤ÎÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯ÀÑ¶ËÀ¤Ë¤Ï¤ä¤ä·ç¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê´Ä¶¤Ë¤â½ç±þ¤·¡¢¤À¤ì¤È¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤Î»ý¤Á¼ç¡£´ïÍÑ¤ÇÂ¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¼ê¤ò½Ð¤·¤¹¤®¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤à¤È¼Â¤êÂ¿¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Þ¤¹¡£
¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤êµÕ¶¤Ë¶¯¤¤¥ì¥Ã¥¥¹¤Îº£½µ¤Î±¿ÀªÏ¢·È¤ÈÃÊ¼è¤ê¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡£
22Æü¤ÏÁê¼ê¤ò¤Û¤á¤Æ
ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Û¤É¡¢¼þ°Ï¤È¤ÎÏ¢·È¤ÈÃÊ¼è¤ê¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£»öÁ°¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ÈÌò³ä¤òÊ¬Ã´¤·¤¿¤ê¡¢½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¿Ê¹Ô¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£22Æü¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÁê¼ê¤ò¤Û¤á¤ë¤È¡¢´Ø·¸À¤¬¤°¤Ã¤È¿¼¤Þ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ì¥Ã¥¥¹¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤ÊÂÎ¤ò¤ª¤ª¤¦¥Ó¥í¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷Âô¤Î¤¢¤ëÃ»¤¤ÂÎÌÓ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥ì¥Ã¥¥¹¤Ï¡¢±¿Æ°Ç½ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥¥¹¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤êÀè¤ËÆ°¤¤À¤¹¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡£¤ª¤À¤ä¤«¤Ç¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®Ç°¤ò»ý¤Á¼çÄ¥¤Ï¶¯¤¯¡¢¤á¤Ã¤¿¤Ê¤³¤È¤Ç¤ÏÂÅ¶¨¤»¤º¡¢¥ê¥¹¥¯¤ä¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤ËÆÍ¤¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¶¥Áè¤äÁè¤¤¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢µÕ¶¤Ë¤âÉé¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÅ¨¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤ò¡£
Èþ°Õ¼±&¸þ¾å¿´¤¬¹â¤¤¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¤¬¤ó¤Ð¤ë»Ñ¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡¡
20Æü¤Ï¡ÈÀ°¤¨¤ë¡ÉÆü¤Ë
¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÆ°¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â°Æ³°³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼è¤êÁÈ¤á¤Æ¡¢»×¤ï¤ÌÀ®²Ì¤òÆÀ¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ñ¤¬¿Í¤ò¤Ò¤¤Ä¤±¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¶¨ÎÏ¼Ô¤È½Ð²ñ¤¨¤¿¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£20Æü¤Î¿··î¤Ï¥Ú¡¼¥¹¥À¥¦¥ó¤·¡¢¿´¤ÈÂÎ¤òÀ°¤¨¤ë»þ´Ö¤Ë¡£¥Û¥È¤¦¤µ¤®¤Î´ðËÜÀ³Ê
¥Û¥È¤¦¤µ¤®¡Ê¥É¥ï¡¼¥Õ¥Û¥È¡Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤ÎÌÓ¤Ë¥¢¥¤¥é¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¿§¤¬¤¢¤ë¡È¥¢¥¤¥Ð¥ó¥É¡É¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¤¦¤µ¤®¡£¤½¤ó¤Ê¥Û¥È¤¦¤µ¤®¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡È¼«Ê¬¤Ï¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¡È¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÊú¤¯¡¢Èþ°Õ¼±¤â¥×¥é¥¤¥É¤â¹â¤¤¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÈÍýÁÛ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¤ò¤á¤¶¤¹¡¢¸þ¾å¿´¤Î¶¯¤¤´èÄ¥¤ê²°¡£¤¿¤À¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤ÆÂçÃÀ¤Ë¤Ê¤ê¤¤ì¤Ê¤¤·¹¸þ¤â¤¢¤ê¡¢¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¸ÄÀÅª¤ËÀ¸¤¤ë¤è¤ê¤Ï¡¢Ãç´Ö¤äÁÈ¿¥¤ÎÃæ¤Ç´èÄ¥¤ë¤Û¤¦¤¬¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿Í²û¤Ã¤³¤¯¼«Í³µ¤¤Þ¤Þ¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¼«Âð¤ò²÷Å¬¤ËÀ°¤¨¤ë¤È¡ý¡£
Æ°¤½Ð¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤Ç
²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤À¤±¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¡¢ËèÆü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¿´¤â±¿µ¤¤âÀ°¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥Ä¥³¥ÄÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤·¤Æ¡ª¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤Î´ðËÜÀ³Ê
Çò¤¤ÂÎ¤ËÀÖ¤¤ÌÜ¡¢¼ª¤ÈÉ¡¤ÎÆ¬¡¢¤·¤Ã¤Ý¤È¼êÂ¤ÎÀè¤¬¹õ¤¤¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê»Ñ¤Î¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¤¦¤µ¤®¤Ï¡¢¸¤¯¡¢¿Í²û¤³¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·µ¤¤Þ¤Þ¡£¤½¤ó¤Ê¥Ò¥Þ¥é¥ä¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢¹Ô¤¤¿¤¤½ê¤Ë¹Ô¤¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡¢¼«Í³ËÛÊü¤µ¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¤ª¤«¤²¤Ç¿Í¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤¿¤ê¡¢¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ëÉÔ°ÂÄê¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤â¡£¤Ç¤â²¿¤«¤Ò¤È¤Ä¡¢ÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤¤ÍýÁÛ¤äÀ¸³è¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢µÕ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤¬¿Í¤ò´¬¤¹þ¤à¡¢Âç¤¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¥³¥Ä¥³¥Ä¥¿¥¤¥×¤ÎÅØÎÏ²È¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Îº£½µ¤Î±¿Àª¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¡¢º£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¡£
22Æü¤Ï¿´¤ÈÂÎ¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊª»ö¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¡¢Í¸ú¤Ê²ò·èºö¤¬Éâ¤«¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤ê¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£22Æü¤Ï¿¼¸ÆµÛ¤äâÔÁÛ¤Ç¿´¿È¤ò¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¡£¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Î´ðËÜÀ³Ê
¾®·¿¤ÎÉÊ¼ï¤Î¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤â»Ò¤¦¤µ¤®¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»¤¤¼ª¤È´Ý¤¤´é¤¬ÆÃÄ§¡£ÂÎ¤¬¾®¤µ¤¤¤»¤¤¤«¡¢À³Ê¤Ï·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¯¡¢¿À·Ð¼Á¤ÇÉÝ¤¬¤ê¤ÊÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Í¥¶¡¼¥é¥ó¥É¥É¥ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥×¤Î¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢ºÙ¤«¤Ê¤³¤È¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿µ½Å¤ÇÍÑ¿´¿¼¤¯¡¢Æâ¸þÅª¡£¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤Î»×¤¤¤äÀ¤³¦¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ì¤·Ð¸³¤ÎÊ¬Ìî¤äÆÍÈ¯Åª¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ï¼å¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¯¾®¤µ¤ÊÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÂç¤¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£
¿å¾½¶Ì»Ò
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡£ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤éÀê¤¤¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢ÅìÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢À¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¡¢¥¿¥í¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÀê¤¤¤ò¸¦µæ¡£Éý¹¤¤ÃÎ¼±¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Àê¤¤¤ÇÅö¤¿¤ë¤ÈÉ¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½÷À»ï¤òÃæ¿´¤ËÂç³èÌö¡£¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ëÀêÀ±½Ñ¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê¤¤¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£