地平線に向かって流れ落ちるしし座流星群＝2022年11月、ロシア・ウラジオストク/Guo Feizhou/Xinhua News Agency/Getty Images

（CNN）毎年恒例のしし座流星群が今週、極大（ピーク）を迎え、世界各地の天文家は天体ショーを目にする機会がありそうだ。

天文情報サイト「アーススカイ」によれば、しし座流星群は米東部時間17日午後1時ごろに極大を迎える見通し。しし座が地平線から昇る16日午後11時ごろから流星が見え始める可能性がある。米流星協会の火球報告コーディネーターを務めるロバート・ランスフォード氏によれば、最も観察に適しているのは17日の午前4時ごろから日の出までの時間帯だという。

ランスフォード氏は「多くの流星群とは異なり、しし座流星群のピークは非常に短い」と述べ、観察に適した夜は一晩だけだと言い添えた。

ピークが短い原因は、しし座流星群の母天体であるテンペル・タットル彗星（すいせい）にある。彗星が残すちりの規模が小さいため、地球がその中を通過する時間が短い。

16日午後11時ごろに見える流星は「地球すれすれ」の軌道を通るとランスフォード氏は説明する。これは通常よりも長く軌跡を描き、広い空を横切るように見える。「ただし、しし座流星群の多くは地平線の下へ落下するため、目視できる数は少ないだろう」

天候がよければ、1時間あたり10〜15個の流星が期待できる。

時に「嵐」になるしし座流星群

しし座流星群は毎年見られるが、ときおり「流星嵐」と呼ばれる激しい現象を生み、1時間に1000個以上の流星が出現することでも知られる。

しし座流星群の最後の流星嵐は2002年だった。しかし最も記憶に残る流星嵐のひとつは1966年だ。ランスフォード氏は、地球がしし座流星群の中心を通過し、推計で1秒間に40個の流星が出現したと語った。

このときは活動が非常に活発で、流星がまるで雨のように流れ落ちてくるように見えたという。

活動が活発になるのは、テンペル・タットル彗星が近日点（太陽に最も近づく位置）に達した時期と一致する。この彗星の公転周期は約33年で、しし座流星群の大規模な出現や流星嵐はおおむね33年ごとに起こる。

次に彗星の周期と重なる流星群は2033年に起こるが、流星嵐になるとは予想されていないとランスフォード氏は述べた。「1時間あたり約100個の流星が観測される可能性があり、これはふたご座流星群に匹敵する。しかし1000個規模の流星嵐はまず期待できない」

今後の流星群

米流星協会とアーススカイによると、今年の残りの流星群の極大日は以下のとおり。

・ふたご座流星群 12月13〜14日

・こぐま座流星群 12月21〜22日

次のスーパームーン

今年最後のスーパームーンにも注目だ。

・「コールドムーン」 12月4日