司法試験に合格したフリーアナウンサーの山本モナ（４９）が、近影を公開した。

１７日までにインスタグラムで『伊藤塾の合格報告会に行ってきました。「やればできる。必ずできる。』と、教えてくださったのは伊藤真塾長です」とつづり、司法試験などの受験を指導する伊藤塾の伊藤真弁護士との２ショットをアップ。

「『やればできる。必ずできる。』と、教えてくださったのは伊藤真塾長です。５年前に、塾長の書かれた上三法の入門シリーズの書籍をＡｍａｚｏｎで注文したのが事の始まり」と明かし、「読み終わってすぐ入塾したものの、当時はコロナ下だったので、授業はすべてオンライン。お会いすることもなく孤独に（笑）勉強していました。その後ローに進んでしばらく塾を離れていましたが、合格を報告することができて、感無量です」と喜んだ。

そして「塾長はよく授業の中で、『人には合格するタイミングがあって、その人の一番良いタイミングで合格するから。大丈夫』とおっしゃっていました。今、その言葉を噛み締めています。私には、ここにくるまでたくさんの恩人がいますが、塾長はまさしくそのお一人。感謝を込めて。これからもよろしくお願いいたします」と思いをつづった。

朝日放送時代に“関西最強の美女アナ”といわれた山本は、黒のスーツ姿で変わらぬ美ぼう。フォロワーは「モナさん凄（すご）いです！」「かっこよすぎます」「ますます美しくなって素敵」「久々にモナさんのお姿を拝見出来て嬉しいです」などの声を寄せていた。

山本は学習院大学法学部法律学科を卒業し、１９９８年に朝日放送入社。父はノルウェー人、母は日本人。０５年にフリーとなった。私生活では、２０１０年８月に一般男性との結婚を発表。１２年７月に第１子の女児を出産。１４年６月に第２子男児、１９年６月に第３子誕生を発表した。今月１３日にＳＮＳで「この度、令和７年司法試験に合格しました。ロースクール受験の時期から考えると５年。長かった」と報告した。