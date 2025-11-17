ドル円理論価格　1ドル＝153.52円（前日比-0.41円）

割高ゾーン：154.10より上
現値：154.59
割安ゾーン：152.93より下

過去5営業日の理論価格
2025/11/14　153.93
2025/11/13　153.29
2025/11/12　152.91
2025/11/11　153.17
2025/11/10　152.60

（注）ドル円理論価格とは？
Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています。理論価格を上回れば割高、下回れば割安と判断します。行き過ぎた相場は振り子のように修正されるため、押し目買い、戻り売りのメドを探す上で参考になります。