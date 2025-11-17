アミューズ<4301.T>が続落している。前週末１４日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を３８億円から４３億円（前期比５３．７％増）へ、純利益を２５億円から２８億円（同６９．９％増）へ上方修正したが、株価に織り込み済みとの見方が強いようだ。



売上高は６５０億円（同４．７％減）の従来見通しを据え置いたものの、サザンオールスターズをはじめとする印税収入や、極東電視台の番組制作収入の好調が利益を押し上げる。また、経費コントロールなど販管費の削減効果も見込まれている。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高４０２億５００万円（前年同期比８．０％増）、営業利益４９億５５００万円（同２．５倍）、純利益３２億５８００万円（同２０．４倍）だった。Ａ－Ｓｋｅｔｃｈの連結除外の影響などから減収となったものの、サザンオールスターズや星野源などのコンサートツアーなどによりイベント関連収入が伸長したほか、福山雅治、大泉洋、吉高由里子、堀田真由、清原果耶などに係るＣＭ収入が増加した。



