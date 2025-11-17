BE:FIRST、初のスタジアムライブ開催決定 東京・味の素スタジアムで2日間
ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、5月16日、17日の2日間にわたって、東京・味の素スタジアムで初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the "BE:ST"』を開催することを発表した。
【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST
BE:FIRSTは2021年のデビュー以降、ホールツアーやアリーナツアーを経て、24年に初のドーム公演を開催。25年には4都市9公演で約30万人を動員する初の4大ドームツアー、アメリカ・アジア・ヨーロッパの12都市を回る初のワールドツアーを開催した。現在は、全国10都市を回るファンミーティングアリーナツアーを開催している。
初の単独スタジアム公演となる同ライブでは、10月29日にリリースされた初のベストアルバム『BE:ST』を引っ提げ、これまでの集大成、さらに常に進化を続けるBE:FIRSTのこれからを見せる。
チケット先行受付は、BE:FIRST Official Fan Club「BESTY」およびBMSGオンラインサロン「B-Town」にて11月16日午後7時よりスタート。また、ベストアルバム『BE:ST』に封入の応募抽選特典シリアルコードでも応募できる。
