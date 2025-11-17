ブシロードに物色人気集中、７～９月大幅最終増益がサプライズ ブシロードに物色人気集中、７～９月大幅最終増益がサプライズ

ブシロード<7803.T>は物色人気を集めている。前週末１４日取引終了後、第１四半期（７～９月）連結決算を発表。売上高は１３７億６６００万円（前年同期比１２．２％増）、最終利益は１６億６３００万円（前年同期５９００万円）となった。最終利益の通期計画（２７億円）に対する進捗率は約６２％と高く、これがサプライズとなる形で買いを呼び込んでいる。



トレーディングカードゲームやライブエンタメ、マーチャンダイジング（ＭＤ）が順調に進捗。デジタルゲームは軟調に推移したものの、大型タイトルの発売と開発費の減少により前年同期比では増収増益となった。為替差益の計上や、前年同期に為替差損を計上した反動も寄与した。なお、通期の減収減益見通しは据え置いている。



出所：MINKABU PRESS