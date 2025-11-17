ニデックが大幅に３日続落、４～９月期営業８２％減益で監査法人は「結論不表明」

ニデック<6594.T>が大幅に３日続落している。同社は１４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を開示。売上高は前年同期比０．７％増の１兆３０２３億３００万円、営業利益は同８２．５％減の２１１億７００万円、最終利益は同５８．６％減の３１１億９１００万円だった。同社は不適切会計の疑いに関する調査で開示が遅れていた第１四半期（４～６月）決算とあわせて公表した。半期報告書の要約中間連結財務諸表などに関し、監査法人は結論を表明しなかった。大幅な減益での着地と監査法人の対応を嫌気した売りが優勢となっている。



同社は車載用製品セグメントで、顧客との契約履行に伴い発生する可能性の高い損失に備えるための引当金や、非金融資産固定資産の一部について減損損失を計上。更に、家電・商業・産業用製品セグメントでの求償債務を計上した。４～６月期の営業損益は２６４億７００万円の赤字（前年同期は６００億６２００万円の黒字）、最終損益は９３億８３００万円の赤字（同５５９億８７００万円の黒字）で着地した。７月に公表した速報値では営業損益は６１４億５０００万円の黒字、最終損益は４５５億１５００万円の黒字としていた。



ニデックは特別注意銘柄の指定解除に向け、改善計画を策定する。改善計画・状況報告書の適時開示は来年１月下旬を予定する。



出所：MINKABU PRESS