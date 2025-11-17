JR東日本が、JRE POINT 6,000ポイントで新幹線のどこかの駅へ往復できる「どこかにビューーン！」に、グリーン車版の新サービス「どこかにビューーン！ グリーーン！」を追加すると発表しました。

これは、JRE POINT 10,000ポイントを使用し、JR東日本がおススメする4つの行き先候補駅（新幹線停車駅）の中から、ランダムに選ばれた「どこか」1つの駅へグリーン車で往復旅行ができるサービスです。2025年12月1日(月)の申し込み分（12月7日出発分）から開始されます。

「どこかにビューーン！」がグリーン車仕様に

JRE POINT 6,000ポイントで、JR東日本管内の新幹線停車駅（47駅からランダム）へ往復できる、あの「どこかにビューーン！」。そのサービスに、ポイントは少し多めに必要ですが、より快適な”特等席”での旅を体験できる「どこかにビューーン！ グリーーン！」が追加されます。必要なポイントはJRE POINT 10,000ポイント。その名の通り、往復ともに新幹線のグリーン車指定席を利用できるサービスです。

「冒険するなら、特等席で。」というキャッチコピーが示すように、JRE POINTが貯まっていて、普通車よりものんびり、優雅な旅を楽しみたいという利用者にぴったりのプランとなりそうです。

出発駅は東京駅、上野駅、大宮駅のいずれか。行き先候補となるのは、東北新幹線（新青森まで）、秋田新幹線（秋田まで）、山形新幹線（新庄まで）、上越新幹線（新潟まで）、北陸新幹線（上越妙高まで）の各駅です。

イメージ

1万ポイントで東京〜秋田をグリーン車で往復できる！

この新サービスの最大の特徴は、なんといってもそのおトクさです。JR東日本が例として挙げているのが「東京駅発で秋田駅が行き先となった場合」です。

通常、JRE POINTを使って東京駅〜秋田駅間のグリーン車往復特典チケットに交換しようとすると、必要なポイントは3万3,960ポイントです。

ところが、「どこかにビューーン！ グリーーン！」なら、これがわずか1万ポイントで往復できます。行き先はランダムとはいえ、このポイント数でグリーン車の旅ができるのは魅力的です。

タダでさえおトクなのに「グランクラス」に昇格チャンスも！

「どこかにビューーン！ グリーーン！」には、旅のドキドキ感をさらに加速させる「おまけ」が用意されています。

なんと、一部の列車および行き先駅において、片道分が抽選で「グランクラス」にアップグレードされることがあります。

ただし飲料・軽食なし！でも席はあのグランクラス

注意点として、このアップグレードは飲料・軽食なしの「座席のみ」の利用となります。しかし、あの豪華なグランクラスのシートに（追加料金なしの抽選で）座れるチャンスがあるというのは見逃せません。

対象列車は「はくたか」「あさま」「とき」「たにがわ」「やまびこ」「なすの」です。また、対象となる行き先駅も決まっており、東北新幹線の那須塩原（栃木県）〜白石蔵王（宮城県）間、北陸新幹線の軽井沢（長野県）〜上田（長野県）間、上越新幹線の上毛高原（群馬県）〜燕三条（新潟県）間（ガーラ湯沢営業期間中のみ、ガーラ湯沢駅も含む）となっています。

どうやって使うの？（早朝深夜がイヤな人用オプションあり）

「どこかにビューーン！ グリーーン！」の利用ルールは、これまでの「どこかにビューーン！」とおおむね共通です。

申込みは出発日の21日前〜6日前までとなります。申込みから3日以内に、ランダムに選ばれた4つの候補地から決定した1つの行き先が確定します。現地での滞在時間は、日帰りの場合は最短5時間から、最長で7日間まで設定可能です。また、最大4名までのグループで一緒に旅行することもできます。

追加2,000ポイントで「朝イチ・終電」を回避

さらに、今回の新サービスでは「早朝・深夜除外オプション」が利用できます。これは、所定の10,000ポイントに加えて2,000ポイントを支払うことで、「行き」の6時台に出発する新幹線と、「帰り」の23時台に降車駅に到着する新幹線を候補から除くことができる機能です。

「朝早すぎるのはツラい」「帰りが遅すぎると翌日に響く」という利用者にとっては、追加ポイントを払ってでも利用したい便利なオプションとなりそうです。

「どこかにビューーン！ グリーーン！」概要

サービス名は「どこかにビューーン！ グリーーン！」です。サービス開始は2025年12月1日(月)の申込み分からで、出発日としては2025年12月7日(日)以降が対象となります。利用にはJRE POINT 10,000ポイントが必要です。出発駅は東京駅、上野駅、大宮駅。行き先は東北・秋田・山形・上越・北陸新幹線の停車駅（一部を除く）からランダムで決定されます。申込みは専用サイトから、出発日の21日前〜6日前まで可能です。

従来の6,000ポイントで気軽に冒険できる「どこかにビューーン！」も魅力的ですが、1万ポイントで豪華なグリーン車の旅が楽しめる「どこかにビューーン！ グリーーン！」は、まさに「大人のミステリーツアー」と言えそうです。JRE POINTが貯まっている方は、偶然から始まる特等席の旅を計画してみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）