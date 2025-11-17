ビープラッツ<4381.T>が続急伸している。前週末１４日の取引終了後に、創立２０周年記念株主優待を実施すると発表しており、これを好感した買いが流入している。２６年１１月に創立２０周年を迎えることを記念して実施するもので、２６年３月末日時点で３単元（３００株）以上を保有する株主を対象にデジタルギフト１万５０００円分を贈呈する。



同時に、２６年３月期連結業績予想について、売上高を８億６４００万円から６億９８００万円（前期比１．１％減）へ、営業損益を３３００万円の黒字から１億２５００万円の赤字（前期２億７００万円の赤字）へ、最終損益を１３００万円の黒字から１億５２００万円の赤字（同２億９８００万円の赤字）へ下方修正した。ストック収入で契約社数が減少したことやスポット収入で想定していた販売パートナー経由の開発案件や既存顧客のシステム更改案件を受注できなかったことなどが響いた。



なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高３億３６００万円（前年同期比８．２％減）、営業損益６６００万円の赤字（前年同期１億３３００万円の赤字）、最終損益８６００万円の赤字（同２億２３００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS