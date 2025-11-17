ETF売買動向＝17日寄り付き、日経レバの売買代金は207億円とやや低調 ETF売買動向＝17日寄り付き、日経レバの売買代金は207億円とやや低調

17日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比24.3％減の540億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同31.2％減の365億円となっている。



個別ではグローバルＸ 銀行 高配当－日本株式 <315A> 、ＮＥＸＴ アセアン好配当ＥＴＮ <2043> 、上場インデックスファンド日本経済貢献株 <1481> 、上場インデックスファンドフランス国債（ヘッジあり） <2862> 、ＮＥＸＴ 食品 <1617> など17銘柄が新高値。ｉシェアーズユーロ建て投資適格社債ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <2623> 、ｉシェアーズ 米国債２０年超 プレミアム <453A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> は5.73％安、純銀上場信託（現物国内保管型） <1542> は4.50％安、ＳＭＴ ＥＴＦ日本株厳選投資 <257A> は4.43％安、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> は4.05％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 銀上場投資信託 <1673> は3.63％安と大幅に下落。



日経平均株価が479円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金207億3300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均220億7500万円を下回っている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が40億9400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が39億3500万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が20億5600万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が15億2900万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が13億5000万円の売買代金となっている。



株探ニュース

