決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … データセク、リミックス、リベルタ (11月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2134> 北浜ＣＰ 東Ｓ -41.86 11/14 上期 赤拡
<247A> Ａｉロボ 東Ｇ -23.76 11/14 上期 -40.91
<4438> Ｗｅｌｂｙ 東Ｇ -20.24 11/14 3Q 赤縮
<153A> カウリス 東Ｇ -19.58 11/14 3Q 20.07
<5592> くすりの窓口 東Ｇ -19.28 11/14 上期 35.79
<5621> ヒューマンＴ 東Ｇ -17.78 11/14 上期 21.03
<5216> 倉元 東Ｓ -16.89 11/14 3Q 赤転
<6190> フェニクスＢ 東Ｇ -15.85 11/14 上期 黒転
<6203> 豊和工 東Ｓ -15.82 11/14 上期 -40.67
<7256> 河西工 東Ｓ -15.57 11/14 上期 赤縮
<9211> エフ・コード 東Ｇ -14.85 11/14 3Q 93.33
<4019> スタメン 東Ｇ -14.77 11/14 3Q -3.03
<2998> クリアル 東Ｇ -14.41 11/14 上期 -26.72
<197A> タウンズ 東Ｓ -14.21 11/14 1Q -86.54
<9159> ＷＴＯＫＹＯ 東Ｇ -14.01 11/14 1Q -73.16
<6562> ジーニー 東Ｇ -13.45 11/14 上期 -61.21
<7727> オーバル 東Ｓ -13.39 11/14 上期 53.37
<6837> 京写 東Ｓ -13.30 11/14 上期 -51.12
<8746> ｕｎｂａｎｋ 東Ｓ -13.28 11/14 上期 31.58
<7048> ベルトラ 東Ｇ -13.06 11/14 3Q 黒転
<3664> モブキャスト 東Ｇ -13.04 11/14 3Q 赤拡
<5027> エニマインド 東Ｇ -13.01 11/14 3Q -45.10
<5034> ウネリー 東Ｇ -12.97 11/14 1Q 赤転
<4833> Ｄｅｆコン 東Ｇ -12.05 11/14 上期 赤拡
<4420> イーソル 東Ｓ -11.99 11/14 3Q -55.49
<2962> テクニスコ 東Ｓ -11.83 11/14 1Q 赤縮
<4935> リベルタ 東Ｓ -11.70 11/14 3Q 赤拡
<8115> ムーンバット 東Ｓ -11.42 11/14 上期 32.62
<4421> ＤＩシステム 東Ｓ -11.35 11/14 本決算 5.85
<5038> ｅＷｅＬＬ 東Ｇ -11.32 11/14 3Q 45.70
<3777> 環境フレンド 東Ｇ -11.32 11/14 3Q 赤縮
<3452> ビーロット 東Ｓ -11.18 11/14 3Q -6.51
<5868> ロココ 東Ｓ -11.15 11/14 3Q 68.53
<145A> エルイズビー 東Ｇ -11.00 11/14 3Q 358.33
<4691> ワシントンＨ 東Ｓ -10.97 11/14 上期 168.49
<3359> ｃｏｔｔａ 東Ｇ -10.91 11/14 本決算 7.65
<9713> ロイヤルホ 東Ｓ -10.82 11/14 上期 黒転
<7133> ヒュウガプラ 東Ｇ -10.65 11/14 上期 -52.64
<3905> データセク 東Ｇ -10.63 11/14 上期 赤拡
<4073> ジィ・シィ 東Ｇ -10.54 11/14 1Q 赤拡
<3042> セキュアヴェ 東Ｇ -10.27 11/14 上期 黒転
<3077> ホリイフード 東Ｓ -10.15 11/14 上期 黒転
<7082> ジモティー 東Ｇ -10.03 11/14 3Q -7.16
<366A> ウェルネス 東Ｇ -10.00 11/14 上期 17.56
<7694> いつも 東Ｇ -10.00 11/14 上期 赤縮
<3825> リミックス 東Ｓ -9.97 11/14 上期 675.00
<5381> マイポックス 東Ｓ -9.92 11/14 上期 -56.21
<4393> バンクオブイ 東Ｇ -9.88 11/14 本決算 －
<4178> Ｓイノベ 東Ｇ -9.75 11/14 3Q -70.55
<2183> リニカル 東Ｓ -9.71 11/14 上期 赤拡
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
