―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2134> 北浜ＣＰ 　　　東Ｓ 　 -41.86 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<247A> Ａｉロボ 　　　東Ｇ 　 -23.76 　 11/14　　上期　　　-40.91
<4438> Ｗｅｌｂｙ 　　東Ｇ 　 -20.24 　 11/14　　　3Q　　　　赤縮
<153A> カウリス 　　　東Ｇ 　 -19.58 　 11/14　　　3Q　　　 20.07
<5592> くすりの窓口 　東Ｇ 　 -19.28 　 11/14　　上期　　　 35.79

<5621> ヒューマンＴ 　東Ｇ 　 -17.78 　 11/14　　上期　　　 21.03
<5216> 倉元 　　　　　東Ｓ 　 -16.89 　 11/14　　　3Q　　　　赤転
<6190> フェニクスＢ 　東Ｇ 　 -15.85 　 11/14　　上期　　　　黒転
<6203> 豊和工 　　　　東Ｓ 　 -15.82 　 11/14　　上期　　　-40.67
<7256> 河西工 　　　　東Ｓ 　 -15.57 　 11/14　　上期　　　　赤縮

<9211> エフ・コード 　東Ｇ 　 -14.85 　 11/14　　　3Q　　　 93.33
<4019> スタメン 　　　東Ｇ 　 -14.77 　 11/14　　　3Q　　　 -3.03
<2998> クリアル 　　　東Ｇ 　 -14.41 　 11/14　　上期　　　-26.72
<197A> タウンズ 　　　東Ｓ 　 -14.21 　 11/14　　　1Q　　　-86.54
<9159> ＷＴＯＫＹＯ 　東Ｇ 　 -14.01 　 11/14　　　1Q　　　-73.16

<6562> ジーニー 　　　東Ｇ 　 -13.45 　 11/14　　上期　　　-61.21
<7727> オーバル 　　　東Ｓ 　 -13.39 　 11/14　　上期　　　 53.37
<6837> 京写 　　　　　東Ｓ 　 -13.30 　 11/14　　上期　　　-51.12
<8746> ｕｎｂａｎｋ 　東Ｓ 　 -13.28 　 11/14　　上期　　　 31.58
<7048> ベルトラ 　　　東Ｇ 　 -13.06 　 11/14　　　3Q　　　　黒転

<3664> モブキャスト 　東Ｇ 　 -13.04 　 11/14　　　3Q　　　　赤拡
<5027> エニマインド 　東Ｇ 　 -13.01 　 11/14　　　3Q　　　-45.10
<5034> ウネリー 　　　東Ｇ 　 -12.97 　 11/14　　　1Q　　　　赤転
<4833> Ｄｅｆコン 　　東Ｇ 　 -12.05 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<4420> イーソル 　　　東Ｓ 　 -11.99 　 11/14　　　3Q　　　-55.49

<2962> テクニスコ 　　東Ｓ 　 -11.83 　 11/14　　　1Q　　　　赤縮
<4935> リベルタ 　　　東Ｓ 　 -11.70 　 11/14　　　3Q　　　　赤拡
<8115> ムーンバット 　東Ｓ 　 -11.42 　 11/14　　上期　　　 32.62
<4421> ＤＩシステム 　東Ｓ 　 -11.35 　 11/14　本決算　　　　5.85
<5038> ｅＷｅＬＬ 　　東Ｇ 　 -11.32 　 11/14　　　3Q　　　 45.70

<3777> 環境フレンド 　東Ｇ 　 -11.32 　 11/14　　　3Q　　　　赤縮
<3452> ビーロット 　　東Ｓ 　 -11.18 　 11/14　　　3Q　　　 -6.51
<5868> ロココ 　　　　東Ｓ 　 -11.15 　 11/14　　　3Q　　　 68.53
<145A> エルイズビー 　東Ｇ 　 -11.00 　 11/14　　　3Q　　　358.33
<4691> ワシントンＨ 　東Ｓ 　 -10.97 　 11/14　　上期　　　168.49

<3359> ｃｏｔｔａ 　　東Ｇ 　 -10.91 　 11/14　本決算　　　　7.65
<9713> ロイヤルホ 　　東Ｓ 　 -10.82 　 11/14　　上期　　　　黒転
<7133> ヒュウガプラ 　東Ｇ 　 -10.65 　 11/14　　上期　　　-52.64
<3905> データセク 　　東Ｇ 　 -10.63 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<4073> ジィ・シィ 　　東Ｇ 　 -10.54 　 11/14　　　1Q　　　　赤拡

<3042> セキュアヴェ 　東Ｇ 　 -10.27 　 11/14　　上期　　　　黒転
<3077> ホリイフード 　東Ｓ 　 -10.15 　 11/14　　上期　　　　黒転
<7082> ジモティー 　　東Ｇ 　 -10.03 　 11/14　　　3Q　　　 -7.16
<366A> ウェルネス 　　東Ｇ 　 -10.00 　 11/14　　上期　　　 17.56
<7694> いつも 　　　　東Ｇ 　 -10.00 　 11/14　　上期　　　　赤縮

<3825> リミックス 　　東Ｓ　　 -9.97 　 11/14　　上期　　　675.00
<5381> マイポックス 　東Ｓ　　 -9.92 　 11/14　　上期　　　-56.21
<4393> バンクオブイ 　東Ｇ　　 -9.88 　 11/14　本決算　　　　　－
<4178> Ｓイノベ 　　　東Ｇ　　 -9.75 　 11/14　　　3Q　　　-70.55
<2183> リニカル 　　　東Ｓ　　 -9.71 　 11/14　　上期　　　　赤拡

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース