決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … Ｓｙｎｓ、フロンテオ、イオレ (11月14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7803> ブシロード 東Ｇ +23.31 11/14 1Q 黒転
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 東Ｇ +21.49 11/14 3Q 869.23
<4177> ｉ－ｐｌｕｇ 東Ｇ +20.92 11/14 上期 赤拡
<7409> エアロエッジ 東Ｇ +20.27 11/14 1Q 黒転
<9553> マイクロアド 東Ｇ +16.60 11/14 本決算 43.31
<3719> ＡＩストーム 東Ｓ +16.08 11/14 3Q 600.00
<7271> 安永 東Ｓ +15.24 11/14 上期 595.37
<3989> シェアテク 東Ｇ +14.61 11/14 本決算 －
<206A> ＰＲＩＳＭバ 東Ｇ +13.70 11/14 本決算 －
<7685> バイセル 東Ｇ +13.51 11/14 3Q 116.25
<5985> サンコール 東Ｓ +13.40 11/14 上期 黒転
<7812> クレステック 東Ｓ +11.39 11/14 1Q 152.25
<4493> サイバーセキ 東Ｇ +10.94 11/14 3Q 15.19
<9245> リベロ 東Ｇ +10.90 11/14 3Q 22.26
<4234> サンエー化研 東Ｓ +10.34 11/14 上期 218.59
<4598> デルタフライ 東Ｇ +10.32 11/14 上期 赤縮
<6094> フリークＨＤ 東Ｇ +9.15 11/14 本決算 77.30
<4360> ＭＣＰｓ 東Ｓ +8.45 11/14 上期 黒転
<6824> 新コスモス 東Ｓ +8.31 11/14 上期 17.97
<7781> 平山 東Ｓ +8.21 11/14 1Q 52.15
<5582> グリッド 東Ｇ +8.17 11/14 1Q 202.56
<4418> ＪＤＳＣ 東Ｇ +7.88 11/14 1Q 44.72
<6580> ライトアップ 東Ｇ +7.58 11/14 上期 172.41
<5843> インシュア 東Ｓ +7.42 11/14 本決算 14.45
<4381> ビープラッツ 東Ｇ +7.39 11/14 上期 赤縮
<7084> スマイルＨＤ 東Ｇ +7.13 11/14 上期 131.34
<290A> Ｓｙｎｓ 東Ｇ +7.13 11/14 3Q 赤拡
<9941> 太洋物産 東Ｓ +7.07 11/14 本決算 31.79
<7361> ＨＣＨ 東Ｇ +7.05 11/14 本決算 0.78
<2334> イオレ 東Ｇ +6.77 11/14 上期 黒転
<4596> 窪田製薬ＨＤ 東Ｇ +6.67 11/14 3Q 赤縮
<7063> バードマン 東Ｇ +6.34 11/14 1Q 赤縮
<4486> ユナイト 東Ｇ +6.12 11/14 3Q 49.83
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ +6.03 11/14 1Q 黒転
<7091> リビングＰＦ 東Ｇ +5.75 11/14 上期 146.40
<4119> 日ピグＨＤ 東Ｓ +5.72 11/14 上期 144.51
<6144> 西部電機 東Ｓ +5.46 11/14 上期 105.26
<5255> モンラボ 東Ｇ +5.23 11/14 3Q 黒転
<6029> アトラＧ 東Ｓ +5.23 11/14 3Q 黒転
<9554> エイビック 東Ｇ +5.22 11/14 本決算 32.97
<1764> 工藤建設 東Ｓ +5.20 11/14 1Q 98.18
<6347> プラコー 東Ｓ +5.01 11/14 上期 赤縮
<5588> ファーストＡ 東Ｇ +5.01 11/14 3Q 40.12
<4445> リビンＴ 東Ｇ +4.97 11/14 本決算 -45.03
<2158> フロンテオ 東Ｇ +4.88 11/14 上期 赤転
<5125> ファインズ 東Ｇ +4.88 11/14 1Q 80.36
<9610> ウィルソンＷ 東Ｓ +4.79 11/14 上期 赤縮
<2329> 東北新社 東Ｓ +4.77 11/14 上期 78.27
<1783> ファンタジス 東Ｓ +4.29 11/14 本決算 黒転
<4235> ＵＦＨＤ 東Ｓ +4.19 11/14 3Q -52.68
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース