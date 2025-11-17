―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7803> ブシロード 　　東Ｇ 　 +23.31 　 11/14　　　1Q　　　　黒転
<3913> ＧｒｅｅｎＢ 　東Ｇ 　 +21.49 　 11/14　　　3Q　　　869.23
<4177> ｉ－ｐｌｕｇ 　東Ｇ 　 +20.92 　 11/14　　上期　　　　赤拡
<7409> エアロエッジ 　東Ｇ 　 +20.27 　 11/14　　　1Q　　　　黒転
<9553> マイクロアド 　東Ｇ 　 +16.60 　 11/14　本決算　　　 43.31

<3719> ＡＩストーム 　東Ｓ 　 +16.08 　 11/14　　　3Q　　　600.00
<7271> 安永 　　　　　東Ｓ 　 +15.24 　 11/14　　上期　　　595.37
<3989> シェアテク 　　東Ｇ 　 +14.61 　 11/14　本決算　　　　　－
<206A> ＰＲＩＳＭバ 　東Ｇ 　 +13.70 　 11/14　本決算　　　　　－
<7685> バイセル 　　　東Ｇ 　 +13.51 　 11/14　　　3Q　　　116.25

<5985> サンコール 　　東Ｓ 　 +13.40 　 11/14　　上期　　　　黒転
<7812> クレステック 　東Ｓ 　 +11.39 　 11/14　　　1Q　　　152.25
<4493> サイバーセキ 　東Ｇ 　 +10.94 　 11/14　　　3Q　　　 15.19
<9245> リベロ 　　　　東Ｇ 　 +10.90 　 11/14　　　3Q　　　 22.26
<4234> サンエー化研 　東Ｓ 　 +10.34 　 11/14　　上期　　　218.59

<4598> デルタフライ 　東Ｇ 　 +10.32 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<6094> フリークＨＤ 　東Ｇ　　 +9.15 　 11/14　本決算　　　 77.30
<4360> ＭＣＰｓ 　　　東Ｓ　　 +8.45 　 11/14　　上期　　　　黒転
<6824> 新コスモス 　　東Ｓ　　 +8.31 　 11/14　　上期　　　 17.97
<7781> 平山 　　　　　東Ｓ　　 +8.21 　 11/14　　　1Q　　　 52.15

<5582> グリッド 　　　東Ｇ　　 +8.17 　 11/14　　　1Q　　　202.56
<4418> ＪＤＳＣ 　　　東Ｇ　　 +7.88 　 11/14　　　1Q　　　 44.72
<6580> ライトアップ 　東Ｇ　　 +7.58 　 11/14　　上期　　　172.41
<5843> インシュア 　　東Ｓ　　 +7.42 　 11/14　本決算　　　 14.45
<4381> ビープラッツ 　東Ｇ　　 +7.39 　 11/14　　上期　　　　赤縮

<7084> スマイルＨＤ 　東Ｇ　　 +7.13 　 11/14　　上期　　　131.34
<290A> Ｓｙｎｓ 　　　東Ｇ　　 +7.13 　 11/14　　　3Q　　　　赤拡
<9941> 太洋物産 　　　東Ｓ　　 +7.07 　 11/14　本決算　　　 31.79
<7361> ＨＣＨ 　　　　東Ｇ　　 +7.05 　 11/14　本決算　　　　0.78
<2334> イオレ 　　　　東Ｇ　　 +6.77 　 11/14　　上期　　　　黒転

<4596> 窪田製薬ＨＤ 　東Ｇ　　 +6.67 　 11/14　　　3Q　　　　赤縮
<7063> バードマン 　　東Ｇ　　 +6.34 　 11/14　　　1Q　　　　赤縮
<4486> ユナイト 　　　東Ｇ　　 +6.12 　 11/14　　　3Q　　　 49.83
<6227> ＡＩメカ 　　　東Ｓ　　 +6.03 　 11/14　　　1Q　　　　黒転
<7091> リビングＰＦ 　東Ｇ　　 +5.75 　 11/14　　上期　　　146.40

<4119> 日ピグＨＤ 　　東Ｓ　　 +5.72 　 11/14　　上期　　　144.51
<6144> 西部電機 　　　東Ｓ　　 +5.46 　 11/14　　上期　　　105.26
<5255> モンラボ 　　　東Ｇ　　 +5.23 　 11/14　　　3Q　　　　黒転
<6029> アトラＧ 　　　東Ｓ　　 +5.23 　 11/14　　　3Q　　　　黒転
<9554> エイビック 　　東Ｇ　　 +5.22 　 11/14　本決算　　　 32.97

<1764> 工藤建設 　　　東Ｓ　　 +5.20 　 11/14　　　1Q　　　 98.18
<6347> プラコー 　　　東Ｓ　　 +5.01 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<5588> ファーストＡ 　東Ｇ　　 +5.01 　 11/14　　　3Q　　　 40.12
<4445> リビンＴ 　　　東Ｇ　　 +4.97 　 11/14　本決算　　　-45.03
<2158> フロンテオ 　　東Ｇ　　 +4.88 　 11/14　　上期　　　　赤転

<5125> ファインズ 　　東Ｇ　　 +4.88 　 11/14　　　1Q　　　 80.36
<9610> ウィルソンＷ 　東Ｓ　　 +4.79 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<2329> 東北新社 　　　東Ｓ　　 +4.77 　 11/14　　上期　　　 78.27
<1783> ファンタジス 　東Ｓ　　 +4.29 　 11/14　本決算　　　　黒転
<4235> ＵＦＨＤ 　　　東Ｓ　　 +4.19 　 11/14　　　3Q　　　-52.68

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース