決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ソニーＦＧ、ニデック、サイバー (11月14日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.1 ＣＫＤ <6407>
26年3月期の連結経常利益を従来予想の190億円→166億円(前期は191億円)に12.6％下方修正し、減益率が0.9％減→13.4％減に拡大する見通しとなった。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ -18.30 11/14 上期 -14.34
<4180> Ａｐｐｉｅｒ 東Ｐ -15.79 11/14 3Q 29.54
<6951> 日電子 東Ｐ -14.19 11/14 上期 -8.46
<7059> コプロＨＤ 東Ｐ -13.54 11/14 上期 17.74
<6310> 井関農 東Ｐ -12.57 11/14 3Q 85.05
<3983> オロ 東Ｐ -12.43 11/14 3Q -10.71
<9229> サンウェルズ 東Ｐ -11.99 11/14 上期 赤転
<7199> プレミアＧ 東Ｐ -11.63 11/14 上期 -8.49
<5535> ミガロＨＤ 東Ｐ -11.37 11/14 上期 6.58
<6584> 三桜工 東Ｐ -10.69 11/14 上期 13.08
<4751> サイバー 東Ｐ -10.50 11/14 本決算 -23.34
<6191> エアトリ 東Ｐ -9.49 11/14 本決算 -70.85
<4481> ベース 東Ｐ -8.70 11/14 3Q 17.27
<8253> クレセゾン 東Ｐ -8.68 11/14 上期 -1.52
<9025> 鴻池運輸 東Ｐ -8.68 11/14 上期 3.63
<4071> ＰＡコンサル 東Ｐ -8.38 11/14 本決算 18.67
<4449> ギフティ 東Ｐ -8.11 11/14 3Q 55.59
<8281> ゼビオＨＤ 東Ｐ -7.80 11/14 上期 -32.79
<8798> Ａクリエイト 東Ｐ -7.53 11/14 本決算 黒転
<3687> Ｆスターズ 東Ｐ -7.53 11/14 本決算 0.74
<9247> ＴＲＥＨＤ 東Ｐ -7.41 11/14 上期 94.35
<4301> アミューズ 東Ｐ -7.22 11/14 上期 148.56
<9274> ＫＰＰＧＨＤ 東Ｐ -6.98 11/14 上期 -55.69
<7912> 大日印 東Ｐ -6.93 11/14 上期 5.82
<6237> イワキポンプ 東Ｐ -6.79 11/14 上期 4.16
<1969> 高砂熱 東Ｐ -6.60 11/14 上期 134.52
<9628> 燦ＨＤ 東Ｐ -6.55 11/14 上期 -5.37
<7313> ＴＳテック 東Ｐ -6.37 11/14 上期 -39.63
<7038> フロンティＭ 東Ｐ -6.33 11/14 3Q 赤転
<8366> 滋賀銀 東Ｐ -6.27 11/14 上期 34.54
<5074> テスＨＤ 東Ｐ -6.27 11/14 1Q -23.78
<6167> 冨士ダイス 東Ｐ -5.93 11/14 上期 -22.34
<6594> ニデック 東Ｐ -5.56 11/14 上期 -69.55
<3675> クロスマーケ 東Ｐ -5.50 11/14 1Q -1.69
<4097> 高圧ガス 東Ｐ -5.44 11/14 上期 9.13
<3661> エムアップ 東Ｐ -5.41 11/14 上期 41.06
<6254> 野村マイクロ 東Ｐ -4.71 11/14 上期 3391.53
<7092> ＦＦＪ 東Ｐ -4.65 11/14 上期 41.01
<8848> レオパレス 東Ｐ -4.62 11/14 上期 13.74
<2267> ヤクルト 東Ｐ -4.62 11/14 上期 -19.93
<6036> ＫｅｅＰｅｒ 東Ｐ -4.48 11/14 1Q -10.05
<1968> 太平電 東Ｐ -4.32 11/14 上期 -16.31
<8729> ソニーＦＧ 東Ｐ -4.31 11/14 上期 赤転
<1961> 三機工 東Ｐ -4.31 11/14 上期 5.98
<8362> 福井銀 東Ｐ -4.18 11/14 上期 -21.58
<7238> ブレーキ 東Ｐ -4.17 11/14 上期 黒転
<2121> ＭＩＸＩ 東Ｐ -4.10 11/14 上期 -19.98
<3076> あいＨＤ 東Ｐ -4.07 11/14 1Q 90.23
<4392> ＦＩＧ 東Ｐ -3.80 11/14 3Q 86.91
<3397> トリドール 東Ｐ -3.69 11/14 上期 53.71
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
