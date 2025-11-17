―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.1　ＣＫＤ <6407>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の190億円→166億円(前期は191億円)に12.6％下方修正し、減益率が0.9％減→13.4％減に拡大する見通しとなった。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6407> ＣＫＤ 　　　　東Ｐ 　 -18.30 　 11/14　　上期　　　-14.34
<4180> Ａｐｐｉｅｒ 　東Ｐ 　 -15.79 　 11/14　　　3Q　　　 29.54
<6951> 日電子 　　　　東Ｐ 　 -14.19 　 11/14　　上期　　　 -8.46
<7059> コプロＨＤ 　　東Ｐ 　 -13.54 　 11/14　　上期　　　 17.74
<6310> 井関農 　　　　東Ｐ 　 -12.57 　 11/14　　　3Q　　　 85.05

<3983> オロ 　　　　　東Ｐ 　 -12.43 　 11/14　　　3Q　　　-10.71
<9229> サンウェルズ 　東Ｐ 　 -11.99 　 11/14　　上期　　　　赤転
<7199> プレミアＧ 　　東Ｐ 　 -11.63 　 11/14　　上期　　　 -8.49
<5535> ミガロＨＤ 　　東Ｐ 　 -11.37 　 11/14　　上期　　　　6.58
<6584> 三桜工 　　　　東Ｐ 　 -10.69 　 11/14　　上期　　　 13.08

<4751> サイバー 　　　東Ｐ 　 -10.50 　 11/14　本決算　　　-23.34
<6191> エアトリ 　　　東Ｐ　　 -9.49 　 11/14　本決算　　　-70.85
<4481> ベース 　　　　東Ｐ　　 -8.70 　 11/14　　　3Q　　　 17.27
<8253> クレセゾン 　　東Ｐ　　 -8.68 　 11/14　　上期　　　 -1.52
<9025> 鴻池運輸 　　　東Ｐ　　 -8.68 　 11/14　　上期　　　　3.63

<4071> ＰＡコンサル 　東Ｐ　　 -8.38 　 11/14　本決算　　　 18.67
<4449> ギフティ 　　　東Ｐ　　 -8.11 　 11/14　　　3Q　　　 55.59
<8281> ゼビオＨＤ 　　東Ｐ　　 -7.80 　 11/14　　上期　　　-32.79
<8798> Ａクリエイト 　東Ｐ　　 -7.53 　 11/14　本決算　　　　黒転
<3687> Ｆスターズ 　　東Ｐ　　 -7.53 　 11/14　本決算　　　　0.74

<9247> ＴＲＥＨＤ 　　東Ｐ　　 -7.41 　 11/14　　上期　　　 94.35
<4301> アミューズ 　　東Ｐ　　 -7.22 　 11/14　　上期　　　148.56
<9274> ＫＰＰＧＨＤ 　東Ｐ　　 -6.98 　 11/14　　上期　　　-55.69
<7912> 大日印 　　　　東Ｐ　　 -6.93 　 11/14　　上期　　　　5.82
<6237> イワキポンプ 　東Ｐ　　 -6.79 　 11/14　　上期　　　　4.16

<1969> 高砂熱 　　　　東Ｐ　　 -6.60 　 11/14　　上期　　　134.52
<9628> 燦ＨＤ 　　　　東Ｐ　　 -6.55 　 11/14　　上期　　　 -5.37
<7313> ＴＳテック 　　東Ｐ　　 -6.37 　 11/14　　上期　　　-39.63
<7038> フロンティＭ 　東Ｐ　　 -6.33 　 11/14　　　3Q　　　　赤転
<8366> 滋賀銀 　　　　東Ｐ　　 -6.27 　 11/14　　上期　　　 34.54

<5074> テスＨＤ 　　　東Ｐ　　 -6.27 　 11/14　　　1Q　　　-23.78
<6167> 冨士ダイス 　　東Ｐ　　 -5.93 　 11/14　　上期　　　-22.34
<6594> ニデック 　　　東Ｐ　　 -5.56 　 11/14　　上期　　　-69.55
<3675> クロスマーケ 　東Ｐ　　 -5.50 　 11/14　　　1Q　　　 -1.69
<4097> 高圧ガス 　　　東Ｐ　　 -5.44 　 11/14　　上期　　　　9.13

<3661> エムアップ 　　東Ｐ　　 -5.41 　 11/14　　上期　　　 41.06
<6254> 野村マイクロ 　東Ｐ　　 -4.71 　 11/14　　上期　　 3391.53
<7092> ＦＦＪ 　　　　東Ｐ　　 -4.65 　 11/14　　上期　　　 41.01
<8848> レオパレス 　　東Ｐ　　 -4.62 　 11/14　　上期　　　 13.74
<2267> ヤクルト 　　　東Ｐ　　 -4.62 　 11/14　　上期　　　-19.93

<6036> ＫｅｅＰｅｒ 　東Ｐ　　 -4.48 　 11/14　　　1Q　　　-10.05
<1968> 太平電 　　　　東Ｐ　　 -4.32 　 11/14　　上期　　　-16.31
<8729> ソニーＦＧ 　　東Ｐ　　 -4.31 　 11/14　　上期　　　　赤転
<1961> 三機工 　　　　東Ｐ　　 -4.31 　 11/14　　上期　　　　5.98
<8362> 福井銀 　　　　東Ｐ　　 -4.18 　 11/14　　上期　　　-21.58

<7238> ブレーキ 　　　東Ｐ　　 -4.17 　 11/14　　上期　　　　黒転
<2121> ＭＩＸＩ 　　　東Ｐ　　 -4.10 　 11/14　　上期　　　-19.98
<3076> あいＨＤ 　　　東Ｐ　　 -4.07 　 11/14　　　1Q　　　 90.23
<4392> ＦＩＧ 　　　　東Ｐ　　 -3.80 　 11/14　　　3Q　　　 86.91
<3397> トリドール 　　東Ｐ　　 -3.69 　 11/14　　上期　　　 53.71

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース