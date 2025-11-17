決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 三井住友ＦＧ、第一生命ＨＤ、東レ (11月14日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<7747> 朝日インテク 東Ｐ +13.45 11/14 1Q 46.99
<8345> 岩手銀 東Ｐ +11.29 11/14 上期 45.28
<7780> メニコン 東Ｐ +11.02 11/14 上期 -10.72
<6699> ダイヤＨＤ 東Ｐ +10.02 11/14 上期 黒転
<4480> メドレー 東Ｐ +9.26 11/14 3Q -54.95
<3763> プロシップ 東Ｐ +8.72 11/14 上期 168.70
<7744> ノーリツ鋼機 東Ｐ +7.38 11/14 3Q 9.46
<6706> 電気興 東Ｐ +7.03 11/14 上期 赤縮
<7839> ＳＨＯＥＩ 東Ｐ +6.59 11/14 本決算 -5.84
<3402> 東レ 東Ｐ +6.58 11/14 上期 -25.20
<8750> 第一生命ＨＤ 東Ｐ +6.44 11/14 上期 -7.73
<4053> サンアスタ 東Ｐ +6.29 11/14 3Q -19.09
<5076> インフロニア 東Ｐ +6.15 11/14 上期 171.35
<3288> オープンＨ 東Ｐ +6.06 11/14 本決算 14.70
<6856> 堀場製 東Ｐ +5.74 11/14 3Q 10.48
<3694> オプティム 東Ｐ +4.58 11/14 上期 29.26
<3916> ＤＩＴ 東Ｐ +4.51 11/14 1Q 10.54
<4662> フォーカス 東Ｐ +4.47 11/14 上期 108.03
<6430> ダイコク電 東Ｐ +4.42 11/14 上期 -22.96
<9605> 東映 東Ｐ +4.10 11/14 上期 14.75
<4612> 日本ペＨＤ 東Ｐ +4.02 11/14 3Q 36.63
<3663> セルシス 東Ｐ +4.02 11/14 3Q 27.42
<4516> 日本新薬 東Ｐ +3.84 11/14 上期 10.06
<3902> ＭＤＶ 東Ｐ +3.82 11/14 3Q 黒転
<8316> 三井住友ＦＧ 東Ｐ +3.79 11/14 上期 24.03
<7354> Ｄｍミックス 東Ｐ +3.57 11/14 3Q 43.29
<4251> 恵和 東Ｐ +3.30 11/14 3Q -1.77
<3865> 北越コーポ 東Ｐ +2.97 11/14 上期 -66.75
<7244> 市光工 東Ｐ +2.78 11/14 3Q 48.10
<7820> ニホンフラ 東Ｐ +2.77 11/14 上期 29.84
<7821> 前田工繊 東Ｐ +2.55 11/14 1Q 10.58
<8070> 東京産 東Ｐ +2.48 11/14 上期 84.04
<7033> ＭＳＯＬ 東Ｐ +2.30 11/14 3Q －
<6445> ジャノメ 東Ｐ +2.09 11/14 上期 -55.70
<7874> レック 東Ｐ +2.09 11/14 上期 60.25
<6247> 日阪製 東Ｐ +2.05 11/14 上期 42.68
<4324> 電通グループ 東Ｐ +1.98 11/14 3Q 赤転
<4919> ミルボン 東Ｐ +1.78 11/14 3Q -34.38
<6616> ＴＯＲＥＸ 東Ｐ +1.75 11/14 上期 452.17
<9956> バローＨＤ 東Ｐ +1.67 11/14 上期 23.56
<6118> アイダ 東Ｐ +1.58 11/14 上期 17.65
<4634> ａｒｔｉｅｎ 東Ｐ +1.53 11/14 3Q -3.41
<8344> 山形銀 東Ｐ +1.43 11/14 上期 36.07
<7181> かんぽ生命 東Ｐ +1.38 11/14 上期 10.18
<3196> ホットランド 東Ｐ +1.21 11/14 3Q -42.36
<1379> ホクト 東Ｐ +1.11 11/14 上期 黒転
<3880> 大王紙 東Ｐ +1.00 11/14 上期 605.06
<5101> 浜ゴム 東Ｐ +0.94 11/14 3Q 11.07
<2270> 雪印メグ 東Ｐ +0.85 11/14 上期 -16.95
<5844> 京都ＦＧ 東Ｐ +0.81 11/14 上期 26.27
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース