―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の11月13日から14日の決算発表を経て17日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7747> 朝日インテク 　東Ｐ 　 +13.45 　 11/14　　　1Q　　　 46.99
<8345> 岩手銀 　　　　東Ｐ 　 +11.29 　 11/14　　上期　　　 45.28
<7780> メニコン 　　　東Ｐ 　 +11.02 　 11/14　　上期　　　-10.72
<6699> ダイヤＨＤ 　　東Ｐ 　 +10.02 　 11/14　　上期　　　　黒転
<4480> メドレー 　　　東Ｐ　　 +9.26 　 11/14　　　3Q　　　-54.95

<3763> プロシップ 　　東Ｐ　　 +8.72 　 11/14　　上期　　　168.70
<7744> ノーリツ鋼機 　東Ｐ　　 +7.38 　 11/14　　　3Q　　　　9.46
<6706> 電気興 　　　　東Ｐ　　 +7.03 　 11/14　　上期　　　　赤縮
<7839> ＳＨＯＥＩ 　　東Ｐ　　 +6.59 　 11/14　本決算　　　 -5.84
<3402> 東レ 　　　　　東Ｐ　　 +6.58 　 11/14　　上期　　　-25.20

<8750> 第一生命ＨＤ 　東Ｐ　　 +6.44 　 11/14　　上期　　　 -7.73
<4053> サンアスタ 　　東Ｐ　　 +6.29 　 11/14　　　3Q　　　-19.09
<5076> インフロニア 　東Ｐ　　 +6.15 　 11/14　　上期　　　171.35
<3288> オープンＨ 　　東Ｐ　　 +6.06 　 11/14　本決算　　　 14.70
<6856> 堀場製 　　　　東Ｐ　　 +5.74 　 11/14　　　3Q　　　 10.48

<3694> オプティム 　　東Ｐ　　 +4.58 　 11/14　　上期　　　 29.26
<3916> ＤＩＴ 　　　　東Ｐ　　 +4.51 　 11/14　　　1Q　　　 10.54
<4662> フォーカス 　　東Ｐ　　 +4.47 　 11/14　　上期　　　108.03
<6430> ダイコク電 　　東Ｐ　　 +4.42 　 11/14　　上期　　　-22.96
<9605> 東映 　　　　　東Ｐ　　 +4.10 　 11/14　　上期　　　 14.75

<4612> 日本ペＨＤ 　　東Ｐ　　 +4.02 　 11/14　　　3Q　　　 36.63
<3663> セルシス 　　　東Ｐ　　 +4.02 　 11/14　　　3Q　　　 27.42
<4516> 日本新薬 　　　東Ｐ　　 +3.84 　 11/14　　上期　　　 10.06
<3902> ＭＤＶ 　　　　東Ｐ　　 +3.82 　 11/14　　　3Q　　　　黒転
<8316> 三井住友ＦＧ 　東Ｐ　　 +3.79 　 11/14　　上期　　　 24.03

<7354> Ｄｍミックス 　東Ｐ　　 +3.57 　 11/14　　　3Q　　　 43.29
<4251> 恵和 　　　　　東Ｐ　　 +3.30 　 11/14　　　3Q　　　 -1.77
<3865> 北越コーポ 　　東Ｐ　　 +2.97 　 11/14　　上期　　　-66.75
<7244> 市光工 　　　　東Ｐ　　 +2.78 　 11/14　　　3Q　　　 48.10
<7820> ニホンフラ 　　東Ｐ　　 +2.77 　 11/14　　上期　　　 29.84

<7821> 前田工繊 　　　東Ｐ　　 +2.55 　 11/14　　　1Q　　　 10.58
<8070> 東京産 　　　　東Ｐ　　 +2.48 　 11/14　　上期　　　 84.04
<7033> ＭＳＯＬ 　　　東Ｐ　　 +2.30 　 11/14　　　3Q　　　　　－
<6445> ジャノメ 　　　東Ｐ　　 +2.09 　 11/14　　上期　　　-55.70
<7874> レック 　　　　東Ｐ　　 +2.09 　 11/14　　上期　　　 60.25

<6247> 日阪製 　　　　東Ｐ　　 +2.05 　 11/14　　上期　　　 42.68
<4324> 電通グループ 　東Ｐ　　 +1.98 　 11/14　　　3Q　　　　赤転
<4919> ミルボン 　　　東Ｐ　　 +1.78 　 11/14　　　3Q　　　-34.38
<6616> ＴＯＲＥＸ 　　東Ｐ　　 +1.75 　 11/14　　上期　　　452.17
<9956> バローＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.67 　 11/14　　上期　　　 23.56

<6118> アイダ 　　　　東Ｐ　　 +1.58 　 11/14　　上期　　　 17.65
<4634> ａｒｔｉｅｎ 　東Ｐ　　 +1.53 　 11/14　　　3Q　　　 -3.41
<8344> 山形銀 　　　　東Ｐ　　 +1.43 　 11/14　　上期　　　 36.07
<7181> かんぽ生命 　　東Ｐ　　 +1.38 　 11/14　　上期　　　 10.18
<3196> ホットランド 　東Ｐ　　 +1.21 　 11/14　　　3Q　　　-42.36

<1379> ホクト 　　　　東Ｐ　　 +1.11 　 11/14　　上期　　　　黒転
<3880> 大王紙 　　　　東Ｐ　　 +1.00 　 11/14　　上期　　　605.06
<5101> 浜ゴム 　　　　東Ｐ　　 +0.94 　 11/14　　　3Q　　　 11.07
<2270> 雪印メグ 　　　東Ｐ　　 +0.85 　 11/14　　上期　　　-16.95
<5844> 京都ＦＧ 　　　東Ｐ　　 +0.81 　 11/14　　上期　　　 26.27

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした17日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース