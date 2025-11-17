地方出身の嫁を見下す義母「田舎のご両親、都会の電車乗れるのかしら（笑）」結婚式で、スカッと逆転！

出身地を理由に人を見下すなんて、とてもみっともないことですよね。

それでも昔ながらの考え方を持つ人の中には、「田舎出身だから」「都会の人だから」といった理由で優劣をつけようとする人もいるものです。

今回は、そんな価値観を持つ姑との出来事を、友人のA子が話してくれました。

出身地でマウントを取ってくる姑

結婚式のあと、姑は悪気なく言ったつもりだったのかもしれませんが、またしても「東京出身」であることを誇るような発言をしてしまいました。

すると、ついにそれまで我慢していた彼がブチギレ！

「人の実家を見下すの、ほんとやめてくれ！ A子のご両親はお米や野菜を送ってくれたり、ずっと俺たちを支えてくれてるんだ。母さんは口ばっかりじゃないか。見てて恥ずかしいよ」と息子に言われ、姑は何も言い返せなかったそうです。

【体験者：20代・女性会社員、回答時期：2024年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：fumo

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。