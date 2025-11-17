70 代の男2人が東京の夜を大いに賑わせた。甲斐バンドの甲斐よしひろ（72）と、ロックスターの矢沢永吉（76＝写真）の話だ。11月8日土曜日、甲斐バンドは武道館で、矢沢は東京ドームでライブを開催したが、共に50周年（矢沢はソロ50周年）の記念ライブで、どちらも“満員御礼”に。

「甲斐バンドはWOWOWで、矢沢さんはスカパーで生中継され、U−NEXTなどプラットフォームで生配信したり、カラオケボックスでライブビューイングも行った。生中継はパフォーマンスに自信がないとできません。70代の2人がやってのけたあの日は、日本のロック界に“伝説”として刻まれたと言っていい。矢沢さんは何と翌9日もドームライブだったんですよ」（音楽ライター）

甲斐バンドのライブに参加したという芸能ライターのエリザベス松本氏がこう話す。

「甲斐さんの声が何十年も前と変わらないことにびっくり。身のこなしも軽く、モニターに映る様子は50代と言われてもうなずいてしまうほどに若々しかった。ライブは2時間半近く、MCは最小限で、24曲ほぼ歌いっぱなし。想像以上のステージで客席も大興奮でした」

一方の矢沢も、変わらぬスリムな体形でドームの舞台に登場。2時間20分、全23曲を熱唱して客席を沸かせた。翌日、朝の情報番組がライブの模様を放送した際、客席にはかねて「矢沢ファン」を公言していたあの人の姿も……。

「矢沢さんが『止まらないHa〜Ha』を歌唱中に、カメラが客席を写した際、ほんの一瞬でも分かる特別なオーラの美女が。鈴木京香さんです。とびっきりの笑顔でステージ上の矢沢さんを見つめる様子は、まるで映画のワンシーンのよう。不意打ちの瞬間であそこまで“美”満載とは、さすがトップ女優です」（スポーツ紙芸能デスク）

大いに盛り上がった東京ドームなのだが、このライブをめぐってX上はやや荒れ気味だった。

「一部のファンが、ライブ前の東京ドーム内で、矢沢さんの名前が入った旗を振る集団が“永ちゃんコール”を繰り返す動画をアップしたんです。これに他のファンが反応。2019年に矢沢さんサイドが公式に発表した『私設応援団お断り』の文章を再掲載・拡散して、言動に注意を呼び掛けている。ツアーは続きますから、また同じようなことがなければいいのですが……」（前出のスポーツ紙芸能デスク）

SNSでは以前から《永ちゃんファンが怖くてライブに行きにくい》なんて指摘はあったが、そんな風評は、どう考えても矢沢の本意じゃないだろう。

前出のエリザベス松本氏は「甲斐バンドのライブ後に、東京ドーム近くで食事をしたので、大勢の矢沢さんファンをお見掛けしました。白の上下にハットに名前入りタオルというスタイルの方が多く、ひと目で分かります。私が見た限りでは、皆さん穏やかにライブ後の余韻に浸っている感じで……威圧的なファンは本当に一部だとは思うんですけど」と話す。

マナーは守って当たり前というのはともかく、70代の歌手が歌い跳ねて観客を魅了する日本の音楽界は、捨てたもんじゃない。

