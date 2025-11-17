ヤンキーの男女たちが繰り広げる純愛リアリティーショー「ラヴ上等」（全10話）が12月9日から毎週火曜、3週にわたってNetflixで世界独占配信されることが発表された。

周りから「不良」と恐れられた過去を背負うヤンキーの男女11人がぶつかり合いながら14日間の学校生活を共にし、最終日、卒業式で愛する人に告白するという、かなり斬新な内容だが、プロデュースするのは、かつて自身もヤンキーだったという女優のMEGUMI（44）だ。

「このところ演じることに飽き足らなくなったのか、コロナ禍から映像作品のプロデュースも手がけるようになっていたが、ヤンキーの恋愛リアリティーショーはまさかのアイデア。クリエーターとしての才能も持ち合わせていたようだ」（テレビ局関係者）

もともと、歌手志望で上京したが、野田義治社長率いる「イエローキャブ」の巨乳グラドルとして売れっ子に。その後、バラエティー番組での活躍を経て女優業に進出。数々の映像作品に出演し、直近では11月14日公開の舘ひろし（75）主演の映画「港のひかり」にも出演しているが、成功の陰にあったのは元事務所の先輩のアドバイスだったという。

「女優業に関しては同じグラドルから女優に転身して大成功した小池栄子（44）が師匠のようです。小池のアドバイスに従って試行錯誤したからこそ、女優としても売れっ子になりました」（スポーツ紙芸能記者）

2023年夏には、夫でミクスチャー・ロックバンド「Dragon Ash」のボーカル、Kjこと降谷建志（46）の不倫疑惑が報じられ、同11月に離婚。

しかし、同年発売の美容本「キレイはこれでつくれます」（ダイヤモンド社）が35万部突破のベストセラーになり、一気に女性からの支持も獲得。すっかり芸能界の“勝ち組”となった。

先日登場したイベントでは、「自分の企画した映画を海外の映画祭に持っていってホームランを打つこと」と明かしたが、持ち前の“ヤンキー魂”で夢をかなえることができるか。

