小麦、植物油、乳製品、甘いもの「四毒抜き」で現代病が治る？55万登録YouTuber歯科医師夫妻が語る“四毒”の正体とは
肥満、高血圧、不眠、うつ、耳鳴り、体の痛み、さらに現代病といわれるアトピーや花粉症……不調の原因は「四毒」だった!?健康本の著者夫妻が、日々の食事から体内に入る「四毒」の危険性に警鐘を鳴らす！
◆米国の国策で「四毒」は日本に流入した!?
新しい健康法として話題の四毒抜き。SNSを覗くと、「体が軽くなった」「甘いものを欲さなくなった」「目覚めがよくなった」などの文言が並ぶ。
「四毒抜き」とは小麦、植物油、乳製品、そして甘いものの4つの食品群を体に害を及ぼす毒とみなし、食生活から抜くことで健康の回復を図る考え方だが、実際のところはどうか。
「日本の病を治す」をテーマに掲げるYouTubeチャンネルが登録者55万人超、10月に健康本『四毒抜き実践ガイド』を上梓したばかりの歯科医師・吉野敏明氏と、夫人で歯科医師でもある純子氏。かねてより日本の食に危機感を抱き、警鐘を鳴らしてきた2人が、「四毒」の裏に潜む米国の国策を暴いた。
吉野敏明氏（以下、敏明氏）：まず言いたいのは、30年以上の臨床経験から明らかになったのは、「四毒」の食品が普及した結果、自己免疫疾患やアレルギー、脳梗塞や心筋梗塞、高血圧や糖尿病、がんといった疾病が増加しているという事実です。
吉野純子氏（以下、純子氏）：牛乳を飲むとお腹を壊す人は多いですよね。というのも、日本人の成人の80％は乳糖不耐症といわれる。つまり、特定の食物を消化・分解できないのです。
日本人には、小麦に含まれるグルテン不耐症も多い。それだけでなく、植物油や甘いものにも多くの日本人は不耐症なんです。
◆免疫の暴走、動脈硬化、がんを「四毒」が誘発？
敏明氏：食物不耐症というのは食物アレルギーと似た症状ですが、免疫の過剰反応ではなく、少量を食べたくらいでは症状が表れないことも多い。
だから、長年にわたり食べ続けてしまう。ところが、小麦に含まれるグルテンは免疫を暴走させ、植物油の不飽和脂肪酸やトランス脂肪酸は、動脈硬化を引き起こす。
乳製品は摂りすぎるとPMS（月経前症候群）や乳がんなど、特に女性に悪影響を及ぼします。また、甘いものは体内で炎症の要因になるのです。
純子氏：こうした疾病が増えたのは、戦後のこと。そして、「四毒」の食べ物を日本人が日常的に食べるようになったのも、実は戦後なんです。
敏明氏：そもそも日本人は歴史的に「四毒」を食べてこなかった。ところが、先の戦争が終わると、大量の余剰食料品を抱えた米国は、国策としてまず小麦と植物油を日本に輸出した。
その頃の日本は食糧難でしたが、その後も米国の輸出は増えていく。大量の食料を消費しきれなくなった日本は、学校給食にこれを回した。米国の同盟国である韓国も、台湾も給食は米食。パンなのは日本くらいのもの。
これがいまだに続いていることが問題です。日本人は小学生の頃から「四毒」を毎日のように口にして、大人になっても食習慣を変えずにいる。
純子氏：中毒性が高いのも一因でしょう。これら4つの食物は、“脳内麻薬”のドーパミンの分泌を促します。ドーパミンは食による快楽をもたらすだけでなく、短期記憶をなくす効果があるので食べ続けてしまう。
日本人の食生活は、中毒状態と言ってもいい。一方、お米を食べると“幸せホルモン”のオキシトシンが分泌される。ひと言で言えば、「四毒」を抜いて、昔のように和食を食べれば健康を取り戻せるんですよ。
敏明氏：食生活が原因で日本人の健康が損なわれている現状に対して、これを治すべき医療が西洋医学に偏重しているのも問題です。だから、日本の大多数の医師は対症療法ばかり選択する。
純子氏：例えば、アトピーや花粉症は、戦前には見られなかった。これらは免疫の過剰反応による炎症で、食事の影響も大きいと指摘されてます。
