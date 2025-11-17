【近所トラブル】共用部を“私物化”する隣人→管理会社に匿名で連絡したらバレる？【ママリ】

共有通路の荷物が邪魔…

日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。

マンションの共有の通路にベビーカーを置く隣人について。



隣人が 玄関の外の共有の通路に、ベビーカーをずっと置いています。



日に日にひどくなって、ベビーカーだけではなく、砂場で遊ぶようなバケツ、傘、ダンボール...と ひどいし見てて汚いです。



一番場所をとるベビーカーが邪魔で仕方ありません。



みなさんなら何か言いますか？



しかもその家のご主人が、その玄関の外の共有の通路でタバコも吸います。



玄関側の窓を開けて、赤ちゃんをお昼寝させてると煙が入ってくるので本当に迷惑です。



近所付き合いもあるので、文句も言えないし...と悩んでます。



近所付き合いもあるので、文句も言えないし...と悩んでます。

管理会社に言ってビラをポスティングしてもらっても、同階に２世帯しかいないので、すぐにわかってしまうと思うので、迷っています。

qa.mamari.jp

ベビーカーは折り畳めばコンパクトになるものもありますがそれでもある程度のスペースは必要ですよね。共有通路に置くのはマナー違反ですし、タバコも迷惑です。



今後の付き合いのことを考えると苦情を入れることができずにいるという投稿者さん。しかし、このまま放置しておけば通路の物がさらに増え収拾がつかなくなる可能性も…。早めにどうにかしたい問題ですよね。

マナーの悪い隣人にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「現状を見てもらい直接管理会社にいってもらっては」という意見がありました。

ベビーカーと言わず私物と言えば特定されにくいかと思います(((^_^;)



もしくは荷物がたくさんあるときに管理会社の人に来てもらって、現状を見てもらい直接言ってもらうのもいいと思います。

qa.mamari.jp

今後のことを考えても管理会社を通すがベストと言えそうです。管理会社に見てもらい、可能ならポスティングではなく直接話してほしいと伝えてみるのはいいかもしれません。どうしても隣に住んでいる投稿者さんが疑われてしまいますから、管理会社がたまたま見つけたという風にしてもらえると助かりますよね。



他にも「タバコの件はサラッと伝える」という意見がありました。

私のアパートの同階にも、同じような人がいます。

バギー、牛乳瓶のポスト、七夕の笹、などなどなど、隣ではないのですが、この前、その方の隣の家の方にすみませんm(_ _)mと謝っておられましたが、流石に七夕の笹は…と思っています。。お互い様だと思いますが、花火の時もなんか私たちの玄関のところで見たり、仲良く見ていたんですが、言い方って難しいですよね…

タバコは、お昼間赤ちゃんがお昼寝してる旨をサラッと伝えてみてはどうでしょう？？ ファイト(^o^)/

qa.mamari.jp

集合住宅ですからお互いの事情を加味する必要はありますが、ある程度はこちらの思いを伝えることが必要なのかもしれません。



隣人の行動にモヤモヤしながらも、伝えることで関係が悪化するかもと考えるとなかなか動き出せませんよね。しかし、通路の荷物やタバコの煙に関しては許容範囲を超えているのかも。管理会社に事情を説明し、動いてもらえるように働きかけるのが一番スムーズなのではないでしょうか。

同級生の親に車のドアをぶつけられた…

子供の同級生の親御さんから車のドアをぶつけられました💦



そこまで親しくなく通り際にすみませんーとしか言われず私もその時は確認できていなかったのではい！と返事をしてしまいました🙇‍♀️💦物凄い音はしたのでびっくりはしました。



傷なのかは分かりませんが相手の車の塗料が3箇所程つきました💦



言いづらいので、塗料がとれるなら何も言わずに過ごそうと思うのですが皆様ならどうされますか？

qa.mamari.jp

子どものドアパンチやカバンをぶつけてしまったなどという話はよく聞きますが、投稿者さんの場合は親にドアをぶつけられたとのこと。その場の軽い謝罪だけで終わったというのはびっくりですよね。



投稿者さんとしてはお金の話をして気まずくなりたくないという思いがあるのでしょうが、かかる費用によっては相手に負担してもらいたいですよね。

修理費用にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に、傘をぶつけられ、修理費用の負担をお願いしたというコメントがありました。

似たようなことがありその日は記録的大雨、同じクラスの子がジャンプ傘を開いた時にダダダッとドアにあたり、屋根のある店にちょうど行く予定がありそのまま行って傷を確認したところいっぱい傷が、、、。

見積もりを出してもらったところ傷の範囲も縦に長く広かったからか8万を超えていて、次の日伝えて修理をお願いしました。

新車で買ってあまり経ってなかったのもあります💦もう10年とか乗ってて傷だらけだったら言わなかったかもしれません💦

その後も同じクラスで子供たちは仲良しで、相手のお母さんも言ってくれて良かったです。って言ってくれました。

傷つけてそのまま言われずにモヤモヤさせてしまった方が申し訳ないのでって。

もちろん考え方にもよると思いますが、私は伝えて良かったなと思いました。

qa.mamari.jp

車の修理は場所や大きさによっては思っている以上に高額になることもあります。本当であればぶつけた方から修理費用の話をするべきだと思うのですが、してこない場合は見積もりを添えて金額を伝えるというのも一つですよね。車をぶつけたことは事実ですし、直す直さないはぶつけられた方が決めていいことです。お金で解決できることはしてしまう方が引きずらずに済むのではないでしょうか。



他にも「塗装が取れたら金輪際関わらない」という意見がありました。

常識ある親御さんならすみませんーで済まさないと思うので、(＝常識のない面倒臭そうな親)塗装が取れるなら伝えず金輪際関わりません🙁

取れなければ伝えます🥲

qa.mamari.jp

修理費用を払わないような厄介な親とはなるべく関わりたくないというのが本音。見積もり次第ではモヤモヤするでしょうが、大きな修理が必要ない程度であればこれ以上関わらないと決めてしまうのも一つかもしれません。



見ず知らずの他人であれば強気に出られても、子どもの同級生の親となるとつい弱気になってしまいますよね。しかしあくまでも悪いのは相手なのですから、気を使わずはっきりものを言ってもいいようにも思えます。家族などにも相談しつつ、泣き寝入りにならない方法が見つかるといいですよね。

義父の葬儀に嫁の姉妹は香典を出すべき？

義父が亡くなり、葬儀が終わりました。

実の妹たちにもそれは伝えておりましだが

式の参列もありませんでしたが、

香典もありませんでした。



三姉妹で下の妹は結婚し、家庭もあります。

義理の弟とはいえわたしより一回り年上です。



旦那がわたしのきょうだいからの

香典がなかった事が腑に落ちなかったようで

(特に妹の旦那)今後関わりたいと思えないと言ってました。



香典とかは、相手の気持ちの問題も大きいと思いますが、

一般常識的にはどう思われますか？



家庭や感覚によって考え方が違うと思うので

香典もないなんておかしい！と断言はできない気もしますが、

良くない印象を与えた、、というのが今回の結果だったのかなと思っています。



わたしが式前に妹たちに伝えるべきでしたか？

qa.mamari.jp

結婚すると実家と義実家の関わりが新たに始まりますが、冠婚葬祭時にどこまでお金を出すのかというのはとても難しい問題ですよね。考え方が違うのは当たり前ですし、正解がないことだからこそみんな悩むものではないでしょうか。



夫は投稿者さんの妹から香典がなかったことに不満を持っているようですが、絶縁まで考えるようなことなのか、投稿者さんは疑問に思ったようです。

香典は出すべき？出さなくていい？さまざまな意見が

この投稿にさまざまな声が寄せられていました。



その中に「妹さんたちはまだわからないのでは」という意見がありました。

近所にいるなら参列、香典アリが一般的かなと思います



参列しなくても香典は渡すものだと思います



妹さん達はまだお葬式や身内の死が身近に無くて分からないのではないでしょうか。

まーぴさんのご両親から妹さん達への声かけも無かったですか？

今からでも香典を渡せたら良いのですが…

qa.mamari.jp

親族として香典を渡すのが一般的という意見です。自分から見て姉の夫の父親という立場の方へのお香典は気持ち次第ではありますが、投稿者さんの夫がお香典を重視するタイプであれば、投稿者さんが声をかけてあげても良かったのかもしれませんね。



他にも「関わりが疎遠なら必要ない」という意見がありました。

義親とごきょうだいとの関係によるのかなと思いました💦関わりがあるなら送るけど、疎遠ならなしで良い派です✋️



昨年、私の父が亡くなりました。私は4きょうだいですが、それぞれの配偶者、義親からは香典はいただきました。でも配偶者のきょうだいからはいただかなかったです💡💡



それぞれ他県に住んでいるし、下2人は結婚式もしていないので会ったこともない関係なので…母も自分たちも気にならなかったです！



まーぴさんのご主人と妹さん家族はよく会う関係なのですか？そしたら少し包むかなとも思いますが💦

qa.mamari.jp

普段からよく会うような関係であれば、お香典があったほうが気持ちが伝わったのかもしれません。お金というより家族のことを思う意味で、夫は香典を期待したのかもしれませんね。



お葬式への参列も香典も明確な正解がなく、相手の考え方も見えづらいのが難しいですね。しかし、香典一つで人間関係が大きく変化してしまう事例があるのも確か。人生の節目である冠婚葬祭がトラブルの原因になってしまうのはとても残念なことですから、こうした出来事が起きたときはなるべく細かくコミュニケーションを取ることを意識するといいかもしれませんね。

