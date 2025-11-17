2026年シーズンの開始前にアディダスの新しいコレクションをリリース

アディダス×アウディF1チーム｜adidas × Audi F1 Team

今回締結されたパートナーシップの一環として、アディダスとアウディF1チームは、ドライバー、メカニック、エンジニア、そしてサーキットで様々な役割を果たすチームメンバーのために、それぞれの要件を満たすハイパフォーマンスギアの包括的なコレクションを開発するために緊密に協力している。

チームの日々の活動を最大限サポートし、最高の成果を引き出す機能的な製品を生み出すことが共通の目標だ。常に進化し続けることが本質であるこのスポーツにおいて、このコレクションは、最先端のアディダステクノロジーとパドック内外での斬新で革新的なアプローチによって、モータースポーツ文化に新たなトレンドを打ち立てる。

アディダスとアウディF1チームは、ファンをこのパートナーシップの核として捉え、スポーツに対する情熱を初期の段階から共有。アパレル開発にとどまらないコラボレーションを築いている。スポーツとイノベーション、そしてエモーショナルなデザインに対する共通の文化的パッションで共鳴する両ブランドは、アパレル、フットウェア、アクセサリーのエクスクルーシブなプロダクトラインを、最初のレースの前に世界同時にローンチし、ファンがチームと連帯感を共有できる機会となる。

アウディAGのゲルノート・デルナーCEOはこのように述べている。

「アディダスとアウディは、トップレベルのスポーツにおいて数十年にわたる協力関係を築いてきました。それは共通の価値観と、パフォーマンスを通じて人々を鼓舞したいという思いに基づいています。私たちのフォーミュラ1におけるパートナーシップは、イノベーションと最高のパフォーマンスの追求をはるかに超えるもので、ふたつの先進的ブランドの強みとビジョンを結びつけるものです。私たちがアディダスとともに、モータースポーツの最高峰カテゴリーへの参入を進めているという事実は、このコラボレーションに対する大きな信頼と感謝の表れです」

一方、アディダスのビョルン・グルデンCEOはこう述べている。

「私たちはアウディF1チームとパートナーシップを結び、このスポーツの最高峰カテゴリーへのデビューをサポートできることを大変誇りに思います。2026年のパドックに、象徴的なアウディのフォーリングスと私たちアディダスのスリーストライプスをともに掲げることは、モータースポーツにおけるエキサイティングな新しい章を刻みます。私たちはF1に対して継続的に取り組んでいますが、このパートナーシップによって、サーキット内外問わず、同じ信念をもち革新的な視点をもつブランドとのコラボレーションに注力していることを示します。私たちは、ドライバーとアウディF1チームの成功を後押しし、新しい世代のモータースポーツファンを巻き込んだ施策を発表する日を、心から楽しみにしています！」

そして、アウディF1チームのジョナサン・ウィートリー代表はこのように語っている。

「このパートナーシップは、アウディのフォーリングスとアディダスのスリーストライプスというふたつのアイコニックなブランドを世界的な舞台で結びつけるものであり、アウディF1チームとしてグリッドに向かう私たちの歩みにおける大胆な前進です。アディダスとともに、アウディは最も重要な場面でパフォーマンスを発揮する、高性能のテクニカルスポーツギアをチームに提供します。レースの枠を超えて、私たちは革新性やスタイル、そして絶え間ない卓越性の追求を通じて、社会にインパクトを与えるというコミットメントを共有しています。大胆なブランドアクティベーションや革新的な体験をともに創り出していきます」

明快さと精緻さによって印象づけられるスタイリッシュなデザインと、最先端テクノロジーを組み合わせたアディダスの新しいコレクションは、2026年シーズンの開始前にリリースされる予定だ。

