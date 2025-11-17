東京女子プロレスは15日、マレーシア・セランゴール州プタリン・ジャヤのJioSpaceにて、アイドルとコラボレーションする新イベント「GOOD LIFE presents LOVE ＆ PEACE」を開催し、盛況のうちに終了した。

日本発となる「アイドル」と「女子プロレス」を融合させた新たな試みで、CyberFight副社長・郄木三四郎及び、前東京都議会議員で大会プロデューサーを務めた川松真一朗氏が共同で企画した。プロレスパートでは全4試合が実施され、メインイベントでは渡辺未詩＆荒井優希＆らくが上福ゆき＆芦田美歩＆ポッピー・シェイに勝利。各試合には現地ファンから大きな歓声が上がった。

ライブパートでは、地元のアイドルグループ KLP48、東京女子プロレスで活躍するアップアップガールズ（プロレス）に加え、日本のアイドルカルチャーをアジアに発信する「TIF ASIA TOUR」の賛同を受け、NGT48や大食いアイドル・もえのあずきが出演。多彩なパフォーマンスで会場を盛り上げた。

さらに、アイドルの応援としてモーニング娘。OGの矢口真里さんが来場。エンディングでは、KLP48、NGT48の選抜メンバー、荒井優希（元SKE48）、アップアップガールズ（プロレス）らとともに名曲「LOVEマシーン」を披露し、会場は大きな拍手に包まれた。

イベント終了後の囲み取材では、郄木が「現地の盛り上がりが想像以上で、日本のプロレス文化とアイドル文化がマレーシアでここまで受け入れられるとは感慨深い」とコメント。川松氏も「日本発のIPである女子プロレスとアイドルをアジアに広める上で、矢口さんの存在が非常に心強かった」と述べました。矢口さんは「最初から最後まで拝見しましたが、アイドルとプロレスが交互に展開され、常にワクワクしながら楽しめました」とイベントの魅力を語った。

また川松氏は、早くも第2回大会の開催に意欲を示し、「矢口さんがOKなら決まります。「LOVE ＆ PEACE」セカンドシーズンに向けて引き続き応援をお願いします」と発言。矢口も「初心者でもアイドル・プロレス双方の魅力に触れられるイベント。どちらのファン層も取り込んでいきたい」と今後の展開に期待を寄せた。

GOOD LIFE presents LOVE ＆ PEACE（11月15日 マレーシア・セランゴール州プタリン・ジャヤ・ジオスペース）

▽MYPW提供試合30分1本

○フィニック・ローズ＆ラブ・ウォリアー・シャワール（11分35秒 片エビ固め）ワンダーボーイ●マイルズ・カルゥ

※アトミックラブボム

▽30分1本勝負

小橋マリカ＆●キラ・サマー（9分45秒 片エビ固め）鈴木志乃○＆高見汐珠

※ベリー・トゥ・ベリー

クリス・ブルックス＆●翔太＆ジャック・アレキサンダー（15分19秒 片エビ固め）郄木三四郎＆川松真一朗○＆エマン・アズマン

※アックスボンバー

○渡辺未詩＆荒井優希＆らく（11分37秒 片エビ固め）上福ゆき＆芦田美歩●＆ポッピー・シェイ

※ティアドロップ