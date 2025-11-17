ほぼ人生初海外となる南アジア縦断旅に挑んでいる令和ロマン・くるま。バングラディシュの離島からブータンの王宮を目指す旅の道中、彼が愛読書としていた一冊の小説が明らかになった。

【映像】くるまの愛読書

『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラディシュ南端の離島に置き去りにされた。過去シリーズ同様に、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなど基本陸路のみというルールの中、約2週間の南アジア縦断旅に挑んでいる。

バングラデシュの首都・ダッカへ向かうバス車内で、同行するディレクターがくるまに「何読んでるんですか？」と尋ねた。くるまが手にしていたのは、遠藤周作の「深い河」という小説で、くるまは、この本を選んだ理由は、「インドに行くなら読んどけ」と周りに言われたからだという。

くるまはまだ最後まで読み終えていないものの、「深い河」の物語について「いろんな事情を抱えてる人ががインドに向かっていくという話」と説明。

この小説のテーマとも深く関連するように、くるま自身もインドへに関心を抱いているといい、「インドはいつか行ってみたいと思ってたんですよ。周りにめっちゃ言われて。よく『インド行ったら価値観変わる』って言うじゃないですか。『やっぱバラナシ（に行け）』って言われるんですよね。みんながバラナシって。ガンジスがあるとこで、そこに行ってほしいとか言われたら、ちゃんと行きたいんですよね」と、人からのおすすめはちゃんと参考にしたいと語っていた。