渋野日向子が「大王製紙エリエールレディス」に出場へ 西村優菜も参戦
＜大王製紙エリエールレディス 事前情報◇17日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞11月20日から4日間の日程で行われる国内女子ツアー「大王製紙エリエールレディス」に、米国女子ツアーに参戦している渋野日向子が出場する。
【現地写真】シブコはトランプ米大統領の孫娘と同組！
渋野は先週の「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」で予選落ちとなり、今シーズンを終えていた。同大会をポイントランキング104位で迎えていた渋野は、“”準シード権”が得られる100位以内に入ることができず、より高い出場優先順位を得るため、来月アラバマ州で行われるQシリーズ（米最終予選会、12月4〜8日）に出場する。来季の“職場”がかかる重要な一戦を前に、今季日本ツアー6試合目に挑む。また、西村優菜もQシリーズ出場前に大王製紙エリエールレディスへ参戦。そのほか、来季の米ツアー昇格を確定させている原英莉花も出場する。
