7¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ï·»¤Î¤ª¤«¤²¡©¡¡ÃÝÅÄÎï±û¤Ï¿·¿Í¾ÞÂ×´§¤òÆ¨¤¹¤â¡ÈÀèÇÚ¡É¤ò¾Î»¿¡Ö¼«Ê¬¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡ã¥¢¥Ë¥«¡¦¥É¥ê¥Ö¥ó by ¥²¥¤¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸ at ¥Ú¥ê¥«¥ó¡¡ºÇ½ªÆü¡þ16Æü¡þ¥Ú¥ê¥«¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6349¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡äºÇÆñ´Ø2ÈÖ¤Ç¡È´úÊñ¤ß¡É¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤¿ÃÝÅÄÎï±û¤Ë¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥¹¥Ð¡¼¥Ç¥£¡ª¡Ù¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤Î¼ç¤Ï·»¡¦ÍÃË¤µ¤ó¡£¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥º¥ó¥é¥¹¥È2»î¹ç¤ËÂÓÆ±¤·¡¢Ëå¤Î»Ñ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¤Ç´°àú¥Õ¥§¡¼¥É¡ª¡¡ÃÝÅÄÎï±û¤òÂç²òË¶
¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢Á°Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤ò¤·¤ÆÉé¤±¤¿¡ÈÈ³¥²¡¼¥à¡É¤À¤Ã¤¿¡£ÃÝÅÄ¤ò´Þ¤á¤¿ÁÈ¤Î3Áª¼êÃ¯¤«¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¤ò¼è¤Ã¤¿¤é¡¢À¼±ç¤òÁ÷¤ë¤Î¤¬¤½¤ÎÆâÍÆ¡£ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤â´×»¶¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÇï¼ê¤â¹µ¤¨¤á¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÃÑ¤º¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤¹¤ë·»¤ò¿¬ÌÜ¤Ë¡¢Ëå¤Ï7¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡Ö65¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¡¦15°Ì¥¿¥¤¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£¡ÖÀ¼¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈËå¤Ï¤Ë¤ó¤Þ¤ê¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Æ±ÁÈ¤Î¥í¡¼¥º¡¦¥Á¥ã¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡Ö66¡×¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥Ú¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤â¡Ö67¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ð¤·¤¿¡£À¼±ç¤¬¸å²¡¤·¤·¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£2ÈÖ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬¥°¥ê¡¼¥óº¸¤Ë¤³¤Ü¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥ê¥«¥Ð¥ê¡¼¤Ë¶ìÀï¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ô¥ó¤Ë¥¥ã¥ê¡¼¤µ¤»¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹¶¤á¤¿¡£¡Ö¥Ô¥ó¤¬±ü¤Ç¡¢»ä¤Ï¼êÁ°¤è¤ê¤«¤ÏÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º¸¤ËÍî¤È¤¹¤Î¤Ï¤Þ¤º¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢µ÷Î¥¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥¯¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢8ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤Ç²ñ¿´¤Î°ìÂÇ¤ò¤ß¤»¤¿¡£¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨88.9¡ó¡Ê16/18¡Ë¤Ï4Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î¥Ù¥¹¥È¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Ñ¥Ã¥È¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¤¥´¥ë¥Õ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡½µ¤Î¡È¾Þ¶âÁí³Û17²¯±ßÄ¶¡É¤ÎºÇ½ªÀï¡ÖCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡×¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤ë³Ê¹¥¤Ë¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢Íß¤·¤«¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÆ¨¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»³²¼ÈþÌ´Í¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÀï¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ»³²¼¤ÎÂ×´§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È1Ç¯´Ö¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡×¡£À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤â¡¢É½¾ð¤Ï¾¯¤·¤À¤±ÆÞ¤Ã¤¿¡£¿·¿Í¾ÞÁè¤¤¤ËÀè¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÃÝÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£3·î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¤LPGA¡×¤ÇÃÝÅÄ¤¬¥ë¡¼¥¡¼Í¥¾¡¡£¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×2°Ì¡¢¡ÖAIG½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡ÊÁ´±Ñ¡Ë4°Ì¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢»³²¼¤¬Á´±Ñ¤òÀ©¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÌÔÄÉ¡£¡Ö¥¯¥í¡¼¥¬¡¼¡¦¥¯¥¤¡¼¥ó¥·¥Æ¥£Áª¼ê¸¢¡×¤Ç»³²¼¤¬4°Ì¡¢ÃÝÅÄ¤¬38°Ì¤È¤·¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¡¢¡Ö¥á¥¤¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¸¢¡×¤Ç¤Î»³²¼¤Î2¾¡ÌÜ¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¸åÈ¾Àï¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤¬¾å°Ì¤Ë¤¤¤±¤º¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Îº¹¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤ÏÇ¯´Ö½÷²¦¤òÁè¤¤¡¢ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¹Àï¤Ç¡È¥Á¡¼¥à»³ÅÄ¡É¤È¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à¤Ê¤É¡¢¸ß¤¤¤ò¹â¤á¤¢¤¦Â¸ºß¤Î¤Õ¤¿¤ê¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤ª¾å¼ê¤ÊÀèÇÚ¡£°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¸«½¬¤¦¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ»ëÀþ¤Ï¼¡½µ¤Ø¡£¿·¿Í¾Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡ÈCME¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡É¤Î¾Î¹æ¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¤Ç´°àú¥Õ¥§¡¼¥É¡ª¡¡ÃÝÅÄÎï±û¤òÂç²òË¶
