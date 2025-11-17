大手出版社社員による妻殺害事件、服役中の男から『仰天ニュース』に手紙
18日(21:00〜)に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ザ!世界仰天ニュース』2時間スペシャルでは、大手出版社社員による妻殺害事件を再現する。
『ザ!世界仰天ニュース』2時間スペシャル
妻を殺した容疑で逮捕された大手出版社社員の男。しかし、自分は殺していないと一貫して殺人の容疑を否認した。さらに、「妻は自殺した」と主張したが、検察側は夫による殺害だと断定。一方、弁護側もそれらを否定する証拠を提示し、真っ向から対立する。
妻は殺されたのか、それとも自殺だったのか、彼はなぜ有罪となったのか。番組では、捜査資料、裁判資料に基づく検察側が描いた有罪のストーリーと弁護側が主張した内容や関係者への取材に基づく無罪を主張するストーリーの両方を再現する。
さらに、服役中の男から番組宛に手紙が届く。そこに書かれていたこととは。
ゲストには、中村海人(Travis Japan)、七五三掛龍也(Travis Japan)、大沢あかね、武藤十夢、太田博久(ジャングルポケット)が出演する。
【編集部MEMO】
『ザ!世界仰天ニュース』総合演出の石田昌浩氏は、番組で“今の問題”に切り込むことについて、「『仰天』って思いのほか子どもやティーンが見ているんです。でもあれだけ大きなニュースになった『赤木ファイル』も『統一教会』も、彼らにとってはほとんど“はじめまして”という感じなんですよ。ニュースに触れていないから。だから、子どもたちが見ている『仰天』の中で噛み砕いてやったほうがいいんじゃないかと思って、そこは強く意識しています」と語っている。
