カシオ、G-SHOCK「GM-S2110」にクロスチェック柄ヘアライン仕上げ文字板の新モデル
カシオ計算機は11月14日、耐衝撃ウオッチ「G-SHOCK」のコンパクトシリーズより、メタルの八角形フォルムが特徴の「GM-S2110」の新モデル（2機種）を発表した 。11月中旬より発売する。価格は29,150円。
GM-S2110
○ブラック／シルバーの2色展開
「GM-S2110」は、メタルを纏った八角形ベゼルとコンパクトなサイズ感が特徴で、幅広い層から支持を得ているシリーズ。
今回の新モデルは、ブラックの「GM-S2110-1A1JF」とシルバーの「GM-S2110-1A7JF」の2モデル。文字板には、アクセサリーなどでも用いられるクロスチェック柄のヘアライン仕上げを施し、シンプルながら上質感のある表情を実現したとしている。
コンパクトなケースサイズにより、腕の細いユーザーでも装着しやすく、日常からファッションシーンまで幅広い用途に対応するとしている。バンドの主な樹脂パーツにはバイオマスプラスチックを採用。原料に再生可能な有機資源を使用することで、環境負荷の低減にも配慮した。
GM-S2110-1A1JF
GM-S2110-1A7JF
主な仕様は以下のとおり（2モデル共通）
ケースサイズ：W40.5×D11×H45.9mm
質量：56g
ケース・ベゼル材質：樹脂／ステンレススチール
バンド：樹脂バンド（バイオマスプラスチック）
防水性能：20気圧防水
ガラス：無機ガラス
構造：耐衝撃構造（ショックレジスト）
使用電源：約3年
バンド装着可能サイズ：145〜190mm
その他機能：ネオブライト、ワールドタイム：世界48都市（31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き）＋UTC（協定世界時）の時刻表示、ストップウオッチ（1／100秒（1時間未満）／1秒（1時間以上）、24時間計、スプリット付き）、タイマー（セット単位：1秒、最大セット：24時間、1秒単位で計測）、時刻アラーム5本・時報、ダブルLEDライト（スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替（1.5秒／3秒）付き）、フルオートカレンダー、操作音ON／OFF切替、12／24時間制表示切替、針退避
