【ロンドン＝横堀裕也】英国で与党・労働党と最大野党・保守党の支持率がともに低迷し、伝統的な「２大政党制」の有名無実化が鮮明となっている。

右派ポピュリスト政党・改革党が支持率で首位を維持する中、対抗勢力として躍進しているのが左派政党・緑の党だ。既存政治への不満の受け皿として、主要政党に並びつつある。

ロンドンで１５日に開かれた緑の党の冬季党大会。ザック・ポランスキー党首（４３）が「労働者階級やマイノリティーはこれまで抑圧され、その声はかき消されてきた。だからこそ、緑の党の躍進が重要なのだ」と呼びかけると、会場は万雷の拍手に包まれた。

９月に党首に就任したポランスキー氏は「エコ・ポピュリズム」をスローガンに急進左派的な政策を打ち出し、「富裕層への課税強化」などを訴える姿が共感を呼ぶ。党員数は９月からの２か月で約１５万人と従来の倍近くまで急増した。

支持率も上昇傾向にある。調査会社ユーガブの今月１０日発表の調査で緑の党の支持率は１５％で、１月中旬時点の８％からほぼ倍増した。トップの改革党（２６％）に後れを取る労働党（１９％）、保守党（１８％）に迫る勢いを見せている。

ＳＮＳ駆使

原動力となっているのが、若者を中心に広がるポランスキー氏の人気の高さだ。

舞台俳優などを経て２０２１年からロンドン市議会議員を務めてきたポランスキー氏は、最近までは無名の存在だった。今年９月の党首選では、「ベーシックインカム（最低生活保障）」の導入や高騰する家賃の抑制、保育費の無償化といった政策を次々と打ち出し、圧勝して瞬く間に頭角を現した。自身も同性愛者で、ＬＧＢＴＱ（性的少数派）の権利拡大にも力を入れる。

ＳＮＳを駆使して政策を発信し、既存政治に期待を抱けずにいた若者らの取り込みにも成功した。英民放「ＩＴＶ」が１８〜２５歳の若者を対象に今月４〜７日に行った調査では、支持率３２％で緑の党がトップに立ち、労働党（２５％）、改革党（２０％）、保守党（１１％）を引き離した。

１５日の党大会に参加したロンドン在住のタマラ・チェルソムさん（２６）は、「何もやってくれない政治に幻滅していたが、ポランスキー氏ならチェンジを起こしてくれる」と興奮気味に語った。

「英のマムダニ」

ポランスキー氏は党大会に先立って本紙の取材に応じ、スローガンの「エコ・ポピュリズム」について「気候変動で打撃を受けるのは貧しい人々だ。金と権力を握る１％ではなく、９９％の一般市民のための運動を目指し、ポピュリズムという言葉を使っている」と語り、不平等の解消が最優先課題だと強調した。

急進左派的な主張やＳＮＳを駆使して若者から支持を集める姿から、英メディアでは、米ニューヨーク市長選で当選したゾーラン・マムダニ氏（３４）との類似性が報じられる。民放スカイニュースのインタビューで「あなたは英国のマムダニか」と問われたポランスキー氏は、「彼と同様に不平等の解消をひたすら訴え続ける」とアピールを忘れなかった。

ただ、緑の党は現在、定数６５０の下院で４議席にとどまる。２９年までに行われる次期下院選に向け、急進左派的な政策を掲げながら「全国区の政党」を目指す道のりは平坦（へいたん）ではない。英クイーン・メアリー大学のティム・ベール教授（政治学）は「政策が吟味されれば、色々と綻びが出てくるだろう」と予想する。「党員数が増えているとはいえ、全国で組織立った選挙戦を展開できるかも疑問だ」とも指摘し、体制の問題も課題に挙げている。