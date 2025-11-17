¡ØÎä¤¨¡Ù¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢Ç¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤òÂ¥¤¹¡í°å»Õ¿ä¾©¡í¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡
°ìÈÌÅª¤ËÇ¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·ÉÂ¤ä»°Âç¼ÀÉÂ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÂµ¤¤ä¾É¾õ¡¢ÉÔÄ´¤Ï¡¢·ì¹ÔÉÔÎÉ¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÎä¤¨¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Îä¤¨¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îä¤¨¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Îä¤¨¤È¤ê¡¢²¹³è¤Ê¤É¤Î·ò¹¯Ë¡¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀîÅèÏ¯°å»Õ¤Ë¤è¤ë¡¢Îä¤¨¤È¤ê·ò¹¯Ë¡¤Î·èÄêÈÇ¡Ø¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÎä¤¨¤È¤êÂçÁ´120¡Ù(Ãø¼Ô:ÀîÅèÏ¯/Gakken)¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ØÇ§ÃÎ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¥«¥®¤ÏÇ¾¤Î·ì¹ÔÂ¥¿Ê¡Ù¡£
¡û·ÚÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾ã¤¬¤¤¤â´Þ¤á¤ë¤È¹âÎð¼Ô¤Î3.6¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î³ä¹ç
Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ÏÌó443Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åý·×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹(2022Ç¯¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê)¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÌó8¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤À¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Î·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã¤¬¤¤¤Î¿Í¤â²Ã¤¨¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¿ô¤Ï1000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¹âÎð¼Ô¤Î3.6¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î³ä¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Ë°Û¾ï¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¿À·ÐºÙË¦¤òÇË²õ¤·¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤â¤Î¡¢Ç¾·ì´É¤Î¾ã¤¬¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÐ¤Ã¤¿¿©À¸³è¡¢µÊ±ì¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Îä¤¨¤â¤½¤ÎÍ×°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂÎ¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È·ìÎ®¤¬ÂÚ¤ê¡¢Ç¾Æâ¤Ø¤Î·ìÎ®¤â¸º¤ê¡¢Ç¾¤Î³èÆ°¤âÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£·ì´É¤âµÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¾¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ûÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤ÏÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ç¾¤Î°à½Ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤Ë²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤«¤é¤À¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ä¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤·¤Æ·ìÎ®¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢EPA(¥¨¥¤¥³¥µ¥Ú¥ó¥¿¥¨¥ó»À)¤äDHA(¥É¥³¥µ¥Ø¥¥µ¥¨¥ó»À)¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¿©¤ÙÊª¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ï¥·¡¢¥Þ¥°¥í¡¢¥µ¥Ð¤Ê¤É¤ÎÀÄµû¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÆ¬¤ò»È¤¦¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤ÏÆß¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¾¤â¤«¤é¤À¤â¼ã¤¯ÊÝ¤ÄÈë·í¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¼ñÌ£¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤Î¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
Ž¥¤«¤é¤À¤ò²¹¤á¤Æ¡¢Ç¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë
Ž¥EPA¤äDHA¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÀÄµû¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë
Ž¥¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä
¡û¡Ø¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÎä¤¨¤È¤êÂçÁ´120¡Ù(Ãø¼Ô:ÀîÅèÏ¯/Gakken)
°ìÈÌÅª¤ËÇ¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·ÉÂ¤ä»°Âç¼ÀÉÂ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÂµ¤¤ä¾É¾õ¡¢ÉÔÄ´¤Ï¡¢·ì¹ÔÉÔÎÉ¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÎä¤¨¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Îä¤¨¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îä¤¨¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢Îä¤¨¤È¤ê¡¢²¹³è¤Ê¤É¤Î·ò¹¯Ë¡¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀîÅèÏ¯°å»Õ¤Ë¤è¤ë¡¢Îä¤¨¤È¤ê·ò¹¯Ë¡¤Î·èÄêÈÇ¡£Æü¾ï¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÔÄ´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¬¤ó¤äÇ§ÃÎ¾É¤Þ¤Ç¡¢¾É¾õÊÌ¡¢ÂÎ¼ÁÊÌ¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÊÌ¤ËÎä¤¨¤È¤ê¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Çº£¤¹¤°¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÎä¤¨¤È¤ê¥á¥½¥Ã¥É¤òÅÁ¼ø¡£Îä¤¨¤È¤ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¡ÚÀîÅçÎ®Îä¤¨¤È¤ê¥á¥½¥Ã¥É¡Û¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¡£
¡û·ÚÅÙ¤ÎÇ§ÃÎ¾ã¤¬¤¤¤â´Þ¤á¤ë¤È¹âÎð¼Ô¤Î3.6¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î³ä¹ç
Ä¶¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Î¿Í¤ÏÌó443Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åý·×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹(2022Ç¯¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê)¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÌó8¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É´µ¼Ô¤À¤È¤¤¤¦·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁ°ÃÊ³¬¤Î·ÚÅÙÇ§ÃÎ¾ã¤¬¤¤¤Î¿Í¤â²Ã¤¨¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¿ô¤Ï1000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¹âÎð¼Ô¤Î3.6¿Í¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Î³ä¹ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤Ï¡¢Ç¾Æâ¤Ë°Û¾ï¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬ÃßÀÑ¤·¤Æ¿À·ÐºÙË¦¤òÇË²õ¤·¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤â¤Î¡¢Ç¾·ì´É¤Î¾ã¤¬¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯¾É¤¹¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÐ¤Ã¤¿¿©À¸³è¡¢µÊ±ì¤ä±¿Æ°ÉÔÂ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Îä¤¨¤â¤½¤ÎÍ×°ø¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂÎ¤¬Îä¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È·ìÎ®¤¬ÂÚ¤ê¡¢Ç¾Æâ¤Ø¤Î·ìÎ®¤â¸º¤ê¡¢Ç¾¤Î³èÆ°¤âÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡£·ì´É¤âµÍ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Ç¾¼À´µ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ûÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤ÏÇ¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Ç¾¤Î°à½Ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾É¾õ¤Ë²þÁ±¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤«¤é¤À¤ò²¹¤á¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£ÆþÍá¤ä¤«¤é¤À¤òÆ°¤«¤·¤Æ·ìÎ®¤òÂ¥¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢EPA(¥¨¥¤¥³¥µ¥Ú¥ó¥¿¥¨¥ó»À)¤äDHA(¥É¥³¥µ¥Ø¥¥µ¥¨¥ó»À)¤òËÉÙ¤Ë´Þ¤à¿©¤ÙÊª¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ï¥·¡¢¥Þ¥°¥í¡¢¥µ¥Ð¤Ê¤É¤ÎÀÄµû¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÆ¬¤ò»È¤¦¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¿Í¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Ç¾¤ÎÆ¯¤¤ÏÆß¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¤·¡¢Ç¾¤â¤«¤é¤À¤â¼ã¤¯ÊÝ¤ÄÈë·í¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¼ñÌ£¤Î³èÆ°¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤Âå¤Î¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
Ž¥¤«¤é¤À¤ò²¹¤á¤Æ¡¢Ç¾¤Ø¤Î·ìÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë
Ž¥EPA¤äDHA¤òÂ¿¤¯´Þ¤àÀÄµû¤Ê¤É¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë
Ž¥¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤È¤Î¸òÎ®¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Ç§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ä
¡û¡Ø¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ÎÎä¤¨¤È¤êÂçÁ´120¡Ù(Ãø¼Ô:ÀîÅèÏ¯/Gakken)
°ìÈÌÅª¤ËÇ¯Îð¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢ÉáÃÊ¤ÎÂÎ²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£À¸³è½¬´·ÉÂ¤ä»°Âç¼ÀÉÂ¡¢Ç§ÃÎ¾É¤Ê¤É¡¢Ç¯Îð¤È¤È¤â¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÂµ¤¤ä¾É¾õ¡¢ÉÔÄ´¤Ï¡¢·ì¹ÔÉÔÎÉ¤ä¿ÈÂÎ¤ÎÎä¤¨¤¬¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£Îä¤¨¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÍ½ËÉ¤ËÌòÎ©¤Ã¤¿¤ê¡¢²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¡¢·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Îä¤¨¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢Îä¤¨¤È¤ê¡¢²¹³è¤Ê¤É¤Î·ò¹¯Ë¡¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀîÅèÏ¯°å»Õ¤Ë¤è¤ë¡¢Îä¤¨¤È¤ê·ò¹¯Ë¡¤Î·èÄêÈÇ¡£Æü¾ï¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÔÄ´¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¬¤ó¤äÇ§ÃÎ¾É¤Þ¤Ç¡¢¾É¾õÊÌ¡¢ÂÎ¼ÁÊÌ¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÊÌ¤ËÎä¤¨¤È¤ê¤Î³èÍÑÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Çº£¤¹¤°¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ëÎä¤¨¤È¤ê¥á¥½¥Ã¥É¤òÅÁ¼ø¡£Îä¤¨¤È¤ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤Ç¤¤ë¤«¤®¤êÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¡ÚÀîÅçÎ®Îä¤¨¤È¤ê¥á¥½¥Ã¥É¡Û¤Î½¸ÂçÀ®¤Ç¤¹¡£