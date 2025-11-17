ソフトバンクを戦力外となった武田翔太投手（32）が、韓国プロ野球（KBO）のSSGランダースと契約したことに韓国メディアも驚きの声を上げている。17日、韓国メディア「スポーツ朝鮮」が報じた。

「スポーツ朝鮮」は「『NPBの複数のチームを断って韓国を選択するとは』年俸14億ウォン→3億ウォン、一体どんな理由で来るのか」と題し、武田のSSG入りを報道。来季から導入される「アジア枠」（通常の外国人枠に加え、アジアおよびオーストラリアの国籍を持つ選手を対象に各球団1人、獲得が可能）での加入で、年俸は20万ドル（約3000万円）だ。

同メディアは武田がNPBで通算66勝を挙げた実績や近年は故障に苦しみ、24年4月に受けた右肘の内側側副靱帯再建術（トミー・ジョン手術）からの復帰過程でもあることを紹介。それでも「ソフトバンクから戦力外となった選手とはいえ、武田ほどの経歴を持つ投手が韓国に来るのはやや意外だ」と驚きの声を上げた。

武田の今季年俸は4年契約の最終年で1億5000万円だったとし、韓国ウォンで14億ウォンに相当。来年のSSGでの年俸は3億ウォンで「途方もない差」だと記した。さらに、「NPBの複数のチームから獲得の打診を受けていた」と日本の他球団からのオファーがあったとも報じ「それでも選手本人が戦力外後、最初に連絡を取ったSSGを選択した。韓国の舞台での挑戦を望む意思の表れだ」と武田の強い意志があったとした。

また、武田が実際に韓国・仁川の球団施設を訪れ、練習環境などを直接確認。鹿児島で行っていた秋季キャンプにもサプライズで訪れ、イ・スンヨン監督をはじめ、球団関係者らともあいさつ。「単なる外国人投手として来るのではなく、本当にチームの一員になるため、すべての環境や条件、チームを構成するメンバーに直接会って確認し、来年に向けて準備に入っている」と右腕の強い覚悟が行動に表れていると記した。

その上で「単純な経歴だけでなく、チームの手本となる選手」とNPB時代の14年間、1日も欠かさず野球ノートを記していたことや後輩の面倒見の良さ、自己管理の徹底ぶりなどから、若手にとっては良いお手本になると期待を寄せた。