

愛知県に本社がある駄菓子の数々（筆者撮影）

【ユニークな駄菓子とのコラボ商品】クレーンゲームの景品用に製造されたさくらんぼ餅と青リンゴ餅のワイヤレスイヤホン

子どもの頃は近所に駄菓子屋があって、遠足の前日になると狭い店内は大賑わいだった。筆者も友達とともに店を訪れて遠足へ持っていくおやつを選んだ。スナック菓子ばかりではなく、チョコレートやガム、ゼリーなど種類や味のバランスも考慮する。遠足前のおやつの買い出しは、当時の子どもにとって一大イベントだったのである。

名だたる駄菓子メーカー本社が軒を連ねる名古屋市西区

しかしそうした駄菓子屋が町から姿を消して久しい。今はコンビニやスーパーに少しだけ置いてあるほか、大型のショッピングモールで駄菓子を扱う菓子問屋の直営店が出店している。今、駄菓子を取り巻く状況はどうなっているのか。近くに残っている店へ行って確かめてきた。

週末だったこともあり、店内は大賑わい。子どもは駄菓子を、親は200円、300円の有名メーカーのお菓子を買っていく。だからこそ商売として成り立つのだ。駄菓子コーナーに目をやると、昔からパッケージが変わっていない商品がたくさん並んでいて、懐かしさのあまり思わず手にとって、買い物カゴに入れた。

値段をよく見ずに買い、だいたい600円〜700円くらいだろうと高を括っていたが、1000円を軽く超えた。駄菓子の原材料となる砂糖や油、小麦粉やパッケージに使われる包材、商品を運搬する車両の燃料費などすべてが値上がりしているので無理もない。

筆者が暮らす愛知県、とくに名古屋市西区にはクッピーラムネのカクダイ製菓やフィリックスガムの丸川製菓、アルファベットチョコレートのmeito、グリーン豆の春日井製菓など数多くの駄菓子メーカーの本社や菓子問屋が軒を連ねる。



名古屋市西区新道の菓子問屋街。町内のお祭りや子ども会のイベントで配るお菓子を買いに来る客も多い（筆者撮影）

経済産業省の調査によると、2021年の愛知県における菓子類の年間商品販売額は491億2900万円と、東京都に次いで全国2位。駄菓子に多い「あめ菓子」や「ビスケット類、干菓子」の出荷金額は全国1位だ。

その歴史は古く、名古屋城を築城する際に全国から集められた職人たちに菓子を売ったのがはじまりという説もある。また、全国的に物資が不足し、人々は食うや食わずの生活をしていた終戦直後になぜか名古屋には当時貴重だった砂糖があったらしい。その配給でキャラメルなどを作ったことが名古屋市内の駄菓子メーカーが創業するきっかけとなった。ちなみに名古屋名物の「ういろう」も腹持ちがよいことから同時期に作られた。

愛知県は全国屈指の駄菓子王国であるのは間違いないが、令和の時代に入ってから「いちごミルクキャンディ」のアメハマ製菓（一宮市）や「花串カステラ」の鈴木製菓（名古屋市西区）、「糸引き飴」の耕生製菓（豊橋市）などメーカーの廃業も相次いでいる。廃業の理由は、原材料費の高騰や工場の老朽化などが挙げられる。

原材料費の値上げで、真っ先に浮かぶのが米だ。おせんべいやあられなど米を原料とするお菓子も多い。米に圧力をかけた後に一気に開放することで膨らませて、砂糖や醤油、塩などで味付けした「ポン菓子」もその一つ。

筆者が子どもの頃は、近所の空き地で実演販売をやっていて、米を持っていくと手間賃でポン菓子を作ってくれた。圧力を抜く際の音は「ポン！」なんてかわいいものではなく、「ドカーン！」という爆発音。子どもの自分にとっては恐怖でしかなかったが、できたてのポン菓子のおいしさに救われた。

ポン菓子に付加価値を与えたい

愛知県・知多半島の先端に位置する南知多町にポン菓子を製造する家田製菓がある。食品工場に勤務していた家田保氏が1981年に創業した。

「その頃はすでにポン菓子は下火になっていたと思います。実演販売も保健所の許可が必要になりましたし、音の問題もありました」と話すのは、保氏の妻で10年前に経営を引き継いだ社長の家田馨子さんだ。

工場内ではできたてのポン菓子に砂糖や醤油などを煮詰めたタレを絡めて「おこし」を作っていた。見せてもらったのは円柱型だったが、球体型やおにぎり型など客のニーズに応えるべく、独自の技術で開発した商品もある。現在は自社の商品とOEM商品を半々の割合で製造している。



家田製菓の家田馨子社長。製造直売の「ぽんかふぇ」にて（筆者撮影）

また、ポン菓子の魅力を発信すべく、2014年に本社から近い海岸線沿いに「ぽんかふぇ」をオープン。ロケーションが良く、家田さん自身もバイク乗りであることから、全国のライダーがここをめざしてやってくる。

これまでなかったイチゴや抹茶、キャラメルなどのフレーバーが楽しめるポン菓子を販売しているほか、ポン菓子をアクセントにした「雑穀ぽんアイス」や夏季限定で「かき氷ぽんアイス」などイート・イン用のメニューも用意している。何よりも問屋を通してスーパーなどで販売するよりも利益率が高くなるのが製造直売のメリットだ。

そんな家田製菓に危機が訪れたのは3年前のこと。ロシアのウクライナ侵攻と異常気象により燃料費をはじめ、砂糖や水飴、段ボールなどポン菓子の製造に不可欠なありとあらゆるものが高騰した。今年になってさらに追い打ちをかけたのは米価格の高騰と米不足だった。

「お米で味が左右されるので、古米は使わず、主に山形県の庄内平野でその年に収穫した『はえぬき』というお米を使っています。価格が倍になっても品質を保つために使い続けたいので、今年10月から値上げをさせていただきました」（家田さん）



「ぽんかふぇ」で販売されている「ぽんぽんカップ」（380円〜420円）。左からキャラメル味、いちご味、抹茶味、ココア味（筆者撮影）

お土産向けの高付加価値商品を開発

1袋300円〜400円のポン菓子だけでは将来生き残ることはできないと考えた家田さんはポン菓子に付加価値を与えることを考えている。その一つが「ぽんかふぇ」とオンラインストアで売られている「ぽん棒ギフトセット」だ。

これはポン菓子を円柱型の棒状にした「ぽん棒」の甘辛しょうゆ味と黒糖味、プレーン味、青さ味、ピーナツ味を各3本、計15本と、海苔つきおむすび2個の詰め合わせ。黒いカゴに赤いリボンを施した上品なパッケージで、赤のクラフト手提げ袋も付く。手土産やプレゼントにすると喜ばれそうである。価格も2000円と手頃なこともあって、よく売れているという。

「お米だけではなく、栄養価が高くて身体によいとされる粟（あわ）や稗（ひえ）などの雑穀を用いて、食べて健康になれる商品を開発中です。それと、ジェイアール名古屋タカシマヤで毎年開催される『アムール・デュ・ショコラ』に出店できるような高級志向のチョコレートを有名なショコラティエとコラボして作れたら最高ですね」（家田さん）

駄菓子メーカーの名前は知らずとも、商品名は広く知れ渡っていることが多い。

「さくらんぼ餅」や「フルーツの森」という爪楊枝で食べる餅飴を製造している共親製菓もその一つ。商品の知名度の高さから、コンビニやカプセルトイを企画する会社からコラボのオファーが相次いでいるという。



共親製菓の安部隆博社長（筆者撮影）

「ロイヤリティよりも多くの人に弊社の商品をPRできればと思いました。実際、コラボ商品が出たときは売り上げがアップするんですよ。はじまりは2022年の秋にセブン-イレブンさんで限定販売された『フルーツの森 ひとくちアイス』でした」と話すのは、共親製菓代表取締役社長の安部隆博さんだ。

1年がかりで開発、コンビニで販売

コンビニ商品の開発を手がけるセリア・ロイルとのコラボで試作と試食を繰り返しながら約1年がかりで完成させた。北海道と東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、沖縄で販売され、大きな反響があったという。

その後はさくらんぼ餅シリーズのマスキングテープ（カモ井加工紙）や、共親製菓の駄菓子アイテムのカプセルトイ（バンダイ）、さくらんぼ餅のワイヤレスイヤホン（ウルトラニュープランニング）などを出し、これらも評判は上々だった。



クレーンゲームの景品用に製造されたさくらんぼ餅と青リンゴ餅のワイヤレスイヤホン（共親製菓提供）

「さくらんぼ餅20個入りのパックは、クレーンゲームの景品になっていますし、さくらんぼ餅シリーズのファミリーパック『テトラもちあめミックス』は、アミューズメント施設等さまざまな場所でよく売れています」（安部さん）

今や駄菓子は子どものものではなく、親世代も含めた家族のものになっているのではないか。そう考えていたら、安部さんから日本のお菓子を世界中に届ける「Bokkusu（ボックス）」や「ICHIGO（いちご）」で「さくらんぼ餅」などの駄菓子が人気を博していると聞いた。

近い将来、名古屋市西区の菓子問屋街に多くの外国人が駄菓子を買いに訪れる日が来るかもしれない。

駄菓子業界は、原材料費や燃料費の高騰で苦戦を強いられているのは間違いないが、持ち前のアイデアでこの難局を乗り越えてもらいたい。

（永谷 正樹 ： フードライター、フォトグラファー）