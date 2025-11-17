シルバーエッグ・テクノロジー<3961.T>はカイ気配スタート。イルグルム<3690.T>が前週末１４日の取引終了後、シルバエッグに対して完全子会社化を目的にＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格は１株７７０円で、シルバエッグの株価はこれにサヤ寄せの動きをみせている。



買付予定数の下限は１１８万１７００株で上限は設定しない。買付期間は１７日から２０２６年１月６日まで。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続きを経て、シルバエッグは上場廃止となる見通し。イルグルムはＥＣサイト運営者支援事業の拡大や、ＡＩを活用した新たな事業機会の創出などにつなげる方針。シルバエッグはＴＯＢに賛同の意見を表明し、株主に応募の推奨を行っている。東京証券取引所は１４日、シルバエッグを監理銘柄（確認中）に指定した。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS