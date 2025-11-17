これ全部、130円以下！！【シャトレーゼ】手土産にもおすすめ♡「個包装スイーツ」

手土産は、贈る相手に気を遣わせることなく失礼にもならない、喜ばれるものを選びたいところ。【シャトレーゼ】なら和のスイーツも洋のスイーツも充実しており、条件に合うものが見つかりそうです。今回は130円以下の「個包装スイーツ」をピックアップするので、ぜひ参考に。

本格的でもリーズナブル「熊本県産ゴールドスイート 焼き芋パイ」

濃厚な甘みが特徴のさつまいも、ゴールドスイートを使った「熊本県産ゴールドスイート 焼き芋パイ」。芋焼酎を隠し味に使った餡を、アーモンドペーストを加えたパイで包んだスイーツです。@mame48goさんは「まるで洋菓子みたいな高級感！」とコメントしていますが、値段は\129（税込）とお手頃です。

ロングセラー商品の限定フレーバー「梨恵夢 さつまいも」

「ひと口でふんわり幸せな気分になれる」と、@mame48goさんが紹介するのは「梨恵夢 さつまいも」。さつまいもペーストを使用した生地で、さつまいもの甘露煮入りのさつまいも餡を包んだ焼菓子です。物価高の昨今ですが、なんと1個\64（税込）と驚きの価格。定番フレーバーのバター風味もぜひ味わって！

和洋のいいとこどり！ ふわふわ「北海道生どら」

間違いない組み合わせで安心感ありかも。うみたて卵を使用した厚みのある生地で、北海道産純生クリームと北海道産小豆の自家炊き粒餡をサンドした「北海道生どら」。コーヒーと合わせても良し、日本茶と合わせても良し！ こだわり満載でも値段は\129（税込）です。

もちもち感に病みつき必至かも「もちどら焼き 弓張月」

手土産を贈る相手が和菓子派なら、もち粉入りの生地で粒餡を包んだ「もちどら焼き 弓張月」\129（税込）もおすすめです。小ぶりですが「しっかりとした食べごたえ」「すごいもちもち」と、@mame48goさんが感想を投稿しています。

どれも個包装なので、必要な人数に合わせて購入できるのが嬉しいポイント。手土産選びに迷ったら、ぜひ【シャトレーゼ】をチェックして！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N