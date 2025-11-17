ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国

野球の韓国代表は16日、東京ドームで行われた強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本vs韓国」の第2戦で7-7引き分けとなった。15日の第1戦は4-11で大敗していたが、この日は9回に同点に追いつく意地を見せた。韓国のリュ・ジヒョン監督が試合後会見で振り返った。

韓国は先発右腕の19歳、チョン・ウジュが好投。侍打線を3回無安打に封じ、4三振を奪った。

3回にソン・ソンムンの2点適時打などで3点を先制したが、4回に同点に追いつかれた。その裏に1点勝ち越したものの、5回には逆転を許した。1点ビハインドの9回2死から、キム・ジュウォンが大勢（巨人）から右翼スタンドへ同点本塁打を放ち、なんとか意地を見せた。

韓国のリュ・ジヒョン監督は試合後の会見で、シーズン終了後に行われたため、選手のコンディション部分について問われると「日本の投手に関しては色々な悩みがあったのではないかと思っています」と9被安打7四球、7失点の日本投手陣に言及。「シーズンが終わってから監督は、投手の健康の責任を負わないといけないので、非常に厳しい状況だったと思います」と同情した。

4-11大敗した15日の第1戦は、7人の投手が9四球2死球。第2戦も押し出し四球が4つあるなど、7投手が12四球を献上と乱れた韓国投手陣については「シーズン時に比べますと、球速も5キロぐらい落ちていたのではないか」とし、「本当に大変な思いをしながら、1イニングを投げ終えないといけなかった。色んな事を勉強できたと思います」と選手を慮った。続けて「昨日よりも今日が良かった、2回目がよかったので次回東京ドームに来た時には、さらに良い結果を出すことができるんではないかと希望を持っています」とし、来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を見据えていた。



（THE ANSWER編集部）