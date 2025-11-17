ÌÀÆü¤Î¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡È¥È¥¡É¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢Ìµ»ö¤Ë¡Ö¥Ó¥¢¡×Æþ¼ê¤â¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖÈ¯À¸
¡¡¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè8½µ¡Ö¥¯¥Ó¥Î¡¢¥«¥ï¡¢¥¤¥Á¥Þ¥¤¡£¡×¡ÊÂè37²ó¡Ë¤¬11·î18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÁËÜ»þÀ¸¤¬»³¶¶ÌôÊÞÅ¹¼ç¡¦»³¶¶ºÍÏ©Ìò¤Ç½Ð±é
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÀÐ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÇË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Èà½÷¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè37²ó¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¥¯¥Ó¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¶õ²ó¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤¬Åª³°¤ì¤ÊÅú¤¨¤Ð¤«¤ê¡£¡È¥¯¥Ó¤À¡Á¡É¤ÈÃ²¤¯¥È¥¤Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¢¡×¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¶µ¤¨¤ë¡£
¡¡Å¹¼ç¤Î»³¶¶ºÍÏ©¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ìµ»ö¤Ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò½±¤¦¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÁËÜ»þÀ¸¤¬»³¶¶ÌôÊÞÅ¹¼ç¡¦»³¶¶ºÍÏ©Ìò¤Ç½Ð±é
¡¡¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È¤·¤Æ¸ì¤êËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯1ÁÈ¤ÎÉ×ÉØ¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¹âÀÐ¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÇË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ò±é¤¸¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬Èà½÷¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Î½÷Ãæ¥¯¥Ó¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤áÊ³Æ®¤¹¤ë¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¶õ²ó¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬µá¤á¤ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¡¢²ÈÂ²¤Ë¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤¬Åª³°¤ì¤ÊÅú¤¨¤Ð¤«¤ê¡£¡È¥¯¥Ó¤À¡Á¡É¤ÈÃ²¤¯¥È¥¤Ë¡¢¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¢¡×¤Ï»³¶¶ÌôÊÞ¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤È¶µ¤¨¤ë¡£
¡¡Å¹¼ç¤Î»³¶¶ºÍÏ©¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ìµ»ö¤Ë¡Ö¥Ó¥¢¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤¬¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤ò½±¤¦¡£
¡¡Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÏNHKÁí¹ç¤Ë¤ÆËè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«ÊüÁ÷¡£
¢¨¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×