シンガー・ソングライターの大黒摩季が１６日に東京・丸の内の東京国際フォーラムで全国ツアー後半戦「５５ ＲＥＤ」のファイナルを迎えた。

大黒は５５歳を迎えた今年「５５ ＢＬＡＣＫ」「５５ ＲＥＤ」のオリジナルアルバムを制作。４〜８月に「ＢＬＡＣＫ」ツアーを行ったのち、８月下旬から「ＲＥＤ」のツアーに突入。計１７都市をめぐってきた。日本人で初めてスペイン本国の大会で優勝した世界的フラメンコダンサーのＳＩＲＯＣＯと出会いに刺激を受け構想がスタートした「ＲＥＤ」の楽曲は、ボサノバやサルサなど世界各地の音楽を大黒のフィルターを通して描き出している。

公演はリード曲の「Ｍｉｒａ ｍｉｒａ ｍｉｒａ」からスタート。赤い劇場幕が上がると、板張りの舞台を中央に設置したダンスホールが映える。フラメンコダンサーによる情熱のステップで観客を魅了すると、深紅のドレスに身を包んだ大黒が登場し、すそをはためかせながら魂の歌声を披露した。

「ＲＥＤ」のツアーが始まった直後の９月６日に、弟の礼騎さんが急逝。「１年のなかでいろんなことがあって。一時はどうなることかと思いましたし、ＲＥＤに戻ってこられるかどうか自分でも本当に不安だった」と心中を吐露。「ここにいるみんな、そしてスタッフ、そして皆様が呼んでくれたからこそ舞い戻って参りました！」とあいさつすると大歓声が巻き起こった。

今公演のコンセプトについて「世界のどこに行きたいと思っても簡単には行けないから、世界を舞台に送れば行けるんじゃないか。舞台に集中して、世界旅行を楽しんでいただけたら」と説明。「キューバ、カリビアンに行きまして、北欧、ニューヨークにも行きます。ぶっとびー！ でお願いします」と音楽やダンスを通して世界各国を表現すると明かし「正気では着られないような、世界各地の衣装も着ます」と笑みをみせた。

全編生バンドで「夏が来る」からの「夏が来る、そして…」ではフラメンコと歌声の相乗効果で最高潮に。「ＬＯＶＩＮ’ＹＯＵ」では観客の合唱に「歌声がスイートでぐっと来ました」と胸がいっぱいになるシーンもあった。「ボサノバ調の「穏やかな日曜日」では洗練されたムードを演出した。「Ｃｒｙｓｔａｌ Ａｎｇｅｌ」ではポールダンスを背に力強い歌声を聴かせた。

「オルケスタ・デ・ラ・ルス」のＮＯＲＡ、ＪＩＮもゲストで登場した中盤のサルサパートでは濃厚なラテンのムードで大人な雰囲気を演出。大黒は「フラメンコは悲しみを燃やしてくれて、ラテンは水分を飛ばしてくれる」と明かし「カカオ ｄｅ サルサ」ではキッズダンサーとのお遊戯ダンスを楽しんだ。

ニューヨークのディスコをイメージした後半戦では新曲の「Ｓｈｉｎｅ Ｏｎ Ｍｅ☆」などを披露。「いちばん近くにいてね」「あなただけ見つめてる」などのヒット曲で本編を締めくくった。

アンコールでは、ロバート秋山竜次がふんするカリスマボイストレーナー秋山先生がサプライズ出演。８日にミュージックビデオがＹｏｕＴｕｂｅで公開された「ペニゲリオン〜熱くなれｖｅｒ．」をコラボレーションし、大盛り上がりとなった。「ら・ら・ら」では年齢も世代も超えた大合唱が会場全体を包んだ。

最後は再び「Ｍｉｒａ ｍｉｒａ ｍｉｒａ」。本来はツアーファイナルを目指してアルバム「５５ ＲＥＤ」の完成を目指していたが、諸事情で延期が決定している。「本当は今日出せればよかった」とわびつつ「大黒はこれからも歌います」と力を込め、声を震わせながら話し始めた。

「正直、弟が死んだあと、もう歌いたくないと思いました。どんな人に失礼をしても、もう生きていけない、もうこれにてと思いました。でも福岡で『ファンのみなさんが待っているから』とトシ（柴田敏孝）が言って、ファンのみなさんの顔を見たら、『姉ちゃんの、大黒摩季の人生を俺が奪って、ファンの人に恨まれたら嫌だから、家業は俺が継ぎたい。信じろ』と弟が言ってくれたことを思い出しました。だから私は大黒摩季で歩いて行きたい。お客様、生かしてもらってありがとうございました。心が動きまくりました」

バンドメンバーからバラの花束が贈られると涙が止まらなかった。「押しつぶされても、私ももう１回咲こうと。皆さんのためにも大黒、歌い続けます！」と宣言すると会場からも温かい拍手が巻き起こった。

「ＢＬＡＣＫ」「ＲＥＤ」と２つのツアーを完走し、来年は３５周年を迎える。悲しみは簡単に癒えるものではない。それでも、生きている実感をかみしめながら、大黒摩季はまた大きな花を咲かせる。