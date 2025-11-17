＜大相撲十一月場所＞◇中日◇16日◇福岡・福岡国際センター

【映像】元鶴竜・音羽山親方が“ツボった” 無差別級対決

体重252キロと106キロ、体重差じつに146キロの無差別級対決は思いもよらぬ展開、そして激しく記録的な熱戦となった。取組時間およそ2分30秒、小兵力士が何度跳ね返されても巨漢力士の壁にぶちかまし続けること20回以上…館内からは「頑張れ」の声のほかに拍手。そして笑いが起こり、審判を務めた元横綱・鶴竜の音羽山親方も堪えきれずに破顔。「鶴竜わろてる」「鶴ちゃんの顔w」「客も笑ってる」「めっちゃ笑ってるやんw」などの反響が相次いだ。

注目の取組は序二段七枚目・出羽ノ城（出羽海）が激しいぶつかり合いの末に序二段九枚目・良ノ富士（伊勢ヶ濱）を押し倒して2勝目を挙げた一番でのこと。

土俵に上がるなり、明らかな体格差が際立った取組。1度目の立ち合い、良ノ富士は仕切り線から目一杯下がってダッシュして突進するも、つっかけてしまう。しかし、急に止まることのできない良ノ富士は出羽ノ城の大きな体に正面衝突。バチンと物凄い音が響いた。

気を取り直して2度目の立ち合い。同じく目一杯下がって突進していった良ノ富士だったが、出羽ノ城に体を抱え込まれ、押してもビクとも動かないことを悟ると、一転して距離を取る作戦に。しかし、ここからが良ノ富士にとって苦難の連続となる。

バチン、バチン…離れてはぶちかまし、跳ね返されてを繰り返す事、計20回以上。次第に良ノ富士の息も上がり始め、「あ゛…」と何とも言えない声、さらに荒い息遣いが館内に何度も響き渡る。この珍しい光景に向正面で審判を務めた音羽山親方はうつむき加減で戦況を見守るも、明らかに笑顔が。この無限ループに次第に館内からは「頑張れ」といった声援。さらには拍手、笑いが起こった。

ひたすら弾き返す出羽ノ城に対して、息も絶え絶え、かつフラフラの良ノ富士。最後は健闘むなしく押し倒されて土俵を割ると、仰向けになって天を仰いだ。その瞬間、館内に万雷の拍手が響き、出羽ノ城も「おつかれさん」とばかりに良ノ富士の両手を引いて立ち上がらせ、左手でポンポンと叩いて労をねぎらった。

このど迫力かつ物凄い熱戦に「いいもん見てる気がする」と健闘を称える称賛の声が。一方では「鶴竜わろてる」「鶴ちゃんの顔w」「客も笑ってる」「めっちゃ笑ってるやんw」「ぶつかり稽古」といった反響が相次いだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）