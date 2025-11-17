＜大相撲十一月場所＞◇中日◇16日◇福岡・福岡国際センター

【映像】一体、力士に何が？ 実際の様子

幕下の取組で力士が突如、動けなくなるというヒヤリな場面が発生。「ドキッとする」「ダイジョブか？」など心配の声が相次いだ。

それは幕下五十五枚目・大畑（時津風）と幕下五十八枚目・千代ノ皇（九重）の取組後の出来事。立ち合いから激しくぶつかっていった両力士だったが、千代ノ皇は下から差し圧力で押し切ろうとする。すると大畑は強引に投げに出て、2人はもつれるようにして倒れ込んだ。

千代ノ皇は額を土俵につけるようにして動けなくなってしまい、土俵下に回転するように落ちてしまった大畑も明らかに動きが鈍い……その姿にファンは「大丈夫？」「どした」「ダイジョブか？」などと心配した。

同じようにざわめきに包まれる館内だったが、その後、両力士は自力で立ち上がり、館内を後に。決まり手は小手投げで、大畑が4勝目、千代ノ皇は1敗を喫した。

大畑は投げに出た際、体のバランスを崩し、そのまま倒れ込んだ。その際、左足が同じく倒れていた千代ノ皇の頭に直撃したようにも見える。これで千代ノ皇は脳震盪を起こしたのか…フリーズしてしまった場面に「すぐ立ち上がらないとドキッとする」「脳震盪か？」といった心配の声も寄せられていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）