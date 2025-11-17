ご飯を前に『よし』と声をかけているのに待ち続ける柴犬さん。もしかしてバグってる…！？爆笑間違いなしの光景は話題を集め、投稿は記事執筆時点で7.2万回再生を突破。「主が試されてる…？」「スクショかと思ったｗ」「ほんますき♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬のご飯を用意して『よし』と声をかけた結果…想像以上に『バグってしまっている様子』】

『よし』と言っているのに…？

TikTokアカウント「kainushi_of_ginemma」に投稿されたのは、白柴犬「銀」くんの魔訶不思議な行動を捉えた爆笑の一コマ。

ご飯を前におすわりをし、ジッと飼い主さんを見つめる銀くん。ゴーサインが出るのを今か今かと待っている模様。ご飯前によく見られる微笑ましい光景ですよね。

飼い主さんから『よし！』とのOKが出ました。すぐに飛びつくのかと思ったのに、座ったまま微動だにしなかったという銀くん。いったいどうして…！？

ニヤニヤ顔がかわいい♡

その後も何度も『よし』とゴーサインを出すものの、1ミリも動きません。その光景には「静止画…！？」とバグってしまったかと勘違いのコメントが届くほど。

飼い主さんも『よし』『いいよ』『ええで』とトーンや言葉を変え、銀くんに食べてもらおうと必死です。銀くんのニヤニヤ顔を見ると、逆に飼い主さんを焦らせるスタイルなのかと勘ぐってしまいます。この試されている感はなんでしょう…！

最後は渾身の『よし！』に反応しご飯を食べ始めたそう。銀くんのニヤリ顔は可愛らしいですが、毎回このやり取りが行われると思うとちょっぴり飼い主さんに同情してしまいますね…！

銀くんと飼い主さんのコントのような寸劇には「まだまだ待てますけどｗって言ってそう」「キメ顔が草」「ダメだ笑っちゃう」といった爆笑の声が相次いで寄せられました。

柴犬あるある…！？マイペースな銀くん

ご飯を前にクセ強なお姿をお披露目した銀くん。それはボール遊びのときにも発揮されるようです。飼い主さんが投げたボールを咥え戻ってくる銀くん。目の前でボールを落とす行動は「もう1回！」と催促しているのでしょう。なんともわんこらしい微笑ましい光景です。

おねだりに応えてもう一度ボールを投げると軽快なステップで取りに行きます。『すごいね銀ちゃん』と飼い主さんが褒めた直後、ポトリ…と途中でボールを落としたかと思うと、水を飲みに行ったそう…！

『ちょっと…終わり？』飼い主さんの声がむなしく響きます。わんこらしい遊びは嗜む程度がちょうどいい銀くんなのでした♡

TikTokアカウント「kainushi_of_ginemma」には、柴犬さんらしい(！？)クセ強な銀くんの愉快な日常を覗くことができますよ♪

