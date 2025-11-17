

携帯電話時代からずっと変わっていなかった通話も、AIによって進化している。写真はPixelの通話スクリーニング（筆者撮影）

【写真で見る】Pixelは着信時に「AIで応答」ボタンを押すと、AIが代わりに電話に出てくれる

警官や通信事業者を偽って電話をかけてくる詐欺が、後を絶たない。知らない電話番号から出たと思ったら、コールセンターのしつこい営業電話で不快な気持ちになってしまったということもあるはずだ。だまされたり、不要なものを契約してしまったりはないまでも、望まない相手からの電話は、大切な時間を奪われることにつながる。

とは言え、仕事に使っていたり、子どもの学校の連絡を受けていたりすると、知らない電話番号だからといって出ないわけにはいかない。すべての相手をあからじめ電話帳に登録している人は、少ないだろう。このようなときに役立つのが、スマホに普及し始めているAIだ。

Androidスマホの中には、知らない人からかかってきた電話をAIがいったん受けてから利用者に取り次ぐような機能が搭載されはじめた。また、録音をしておいて記録に残す機能を採用する端末も徐々に増えている。後者については、文字起こしをすることで音声を聞き直すことなく画面を見るだけで内容を把握することもできる。端末は限定されるが、それを選ぶことで電話の対策が可能になる。そんな迷惑電話をブロックする裏技を紹介していこう。

「通話スクリーニング」と「伝言アシスタント」

Androidスマホの中には、AIが代わりに電話に出て、相手からの要件を聞いてくれる端末がある。Pixelシリーズの「通話スクリーニング」は、その代表例。シャープのAQUOSシリーズにも、「電話アシスタント」や「伝言アシスタント」という機能が搭載されている。これを使って、いったん相手からの用件を聞いてもらえば、詐欺や営業電話をブロックできる。

Pixelの通話スクリーニングは、着信中に「AIで応答」というボタンをタップすると起動する。AIが代わりに電話を受けていることを知らせたあと、相手がしゃべると、その内容が文字として画面に表示される。迷惑電話だった場合には、そのまま放置して折り返さないか、すぐに切ってしまってもいい。



Pixelは着信時に「AIで応答」ボタンを押すと、AIが代わりに電話に出てくれる（筆者撮影）

AQUOSの伝言（電話）アシスタントも同様で、着信中に「代わりに聞いときます」というボタンをタップすると、AIが自動応答して、その会話内容を録音する。Pixelの通話スクリーニングのように、リアルタイムに文字起こしはできないが、会話内容の文字起こしや要約は後から確認することができる。要約を見て重要な電話だったときには、折り返せばいい。

また、AQUOSシリーズには、AIが迷惑電話の可能性が高いことを判定する機能も用意されており、非通知などでかかってきたときには画面上に警告が表示される。通話中も、会話内容をAIで分析しており、詐欺電話などのパターンにマッチするとストップボタンが出現。タップするだけで機械音声のお断りが流れて、電話を切ることができる。

Galaxyシリーズの場合、こうした機能とは少々趣が異なる。「Galaxy AI」に対応したハイエンドモデルには、「テキスト通話」という機能が用意されており、ユーザーが入力した文字が、機械音声として相手に発信される。手動になってしまうが、「どのような用件でしょうか」と入力すれば、通話スクリーニングや伝言（電話）アシスタントのような使い方もできる。相手が話したことはリアルタイムで文字として画面に表示されるため、出てもいいと判断したときだけテキスト通話を終了させればいい。



Galaxyの「テキスト通話」でも、通話スクリーニングなどに近いことはできる。ただし、話す内容は手動で入力しなければならない（筆者撮影）

Androidはメーカーごとに実装する機能が異なる。特に、AIについてはメーカーの差が明確に出がちだ。ここまで挙げたきたように、迷惑電話対策だけでも、さまざまな違いがある。通話を重視したい人は、スペックだけでなく、このような機能にも注目して端末を選ぶといいだろう。一方で、機械音声だと相手が驚いて電話を切ってしまうおそれもある。iPhoneにも同様の機能が搭載されたが、社会的に認知が広がるまでは、相手が話してくれない可能性もあることは念頭に置いておきたい。

通話の録音が抑止力に、テキスト化もできる

怪しい電話がかかってきたときには、通話を録音しておくのも有効な手段と言える。相手が詐欺や強引な営業の場合、証拠が残ってしまうのを嫌がる可能性があるからだ。また、長い通話のときには、後からどのようなことを話したかを振り返ることが可能。言った、言ってないのトラブルを防げる。後から聞き直すのは面倒だが、最近のAndroidスマホの一部は、音声をテキスト化してくれるものも増えている。

例えば、PixelシリーズはPixel 9シリーズ以降のモデルが11月のアップデートで「通話メモ」に対応した。この機能は、英語で「Call Notes」として提供されていたものだが、日本語には未対応だった。通話メモは、電話中に「通話アシスト」ボタンから呼び出すことができる。



11月に提供が始まった「通話メモ」。話した内容がテキスト化される。ただし、日本語は要約には非対応（筆者撮影）

この機能を使うと、通話の内容が録音され、端末上のAIでそれが自動的にテキスト化される。文字を読みたいときには、電話アプリから発着信履歴を開き、該当する通話を選択。「文字起こしと音声」を選択すると、こちらと相手の通話内容が表示される。話者も識別されているため、読みやすい。

ただし、通話メモは英語だと要約にも対応しているが、日本語では未提供。そのため、会話が長いときと全体像を把握するのに手間がかかる。また、この機能は電話番号を登録していない相手からかかってきたときに、自動で有効にすることができる。迷惑電話対策として使いたい場合には、この設定を有効にしておくべきだ。電話アプリの設定から「通話メモ」を選び、「連絡先に登録されていない相手との通話では通話メモを自動的に作成する」をオンにすればいい。

Galaxy AIを搭載したGalaxyシリーズにも、同様の機能が搭載されている。こちらは、通話中に「録音」というボタンをタップするだけ。通話終了後に自動でテキスト化され、Pixelと同様、電話アプリの履歴からそれを振り返ることが可能だ。Galaxyの場合、この録音がボイスレコーダーと連動している。



Galaxyの「録音」は、テキスト化したうえで要約をすることも可能だ。こちらの場合、ビジネスでの長時間通話をまとめるときなどにも使える（筆者撮影）

そのため、Galaxy AIの要約機能を使うと、会話の内容をギュッとまとめることができる。長電話になってしまった際に、用件を振り返りやすくて便利。迷惑電話対策としてだけでなく、ビジネスの電話などにも利用したい機能だ。近いことは、AQUOSシリーズの電話アシスタントにもできる。電話を記録して残しておきたいときには、ぜひ活用したい機能と言えるだろう。

アプリを使って国際電話をブロック

こうした機能を備えた端末でも、詐欺の電話が多い国際電話だけをブロックすることはできない。電話番号非通知や公衆電話からの着信を拒否する機能は一般的に提供されているが、電話番号が表示される海外からの電話への対応は遅れているのが現状と言える。このようなときには、アプリを活用するのが手っ取り早い。

トビラシステムズという会社が手がける「トビラフォンモバイル」（月額税込み200円）は、その1つだ。同社はKDDIにも技術、サービスを提供しており、そのデータベースを活用した「迷惑メッセージ・電話ブロック」というアプリも用意されている。こちらは、月額税込み548円のPontaパスの中に含まれるサービス。Pontaパスはキャリアフリーになっているため、au、UQ mobile以外のユーザーも契約できる。

どちらのアプリも、データベースに基づいて迷惑電話と疑われる場合には画面にそれが表示されるほか、特定の電話をブロックすることも可能。電話番号に「＋」がつく国際電話からの着信だけを、表示させないといった設定も可能だ。普段から海外との電話をほとんどしない人や、海外とのやり取りはメッセージサービスが中心という人は、この設定をしておいたほうがいいだろう。

Pontaパスのアプリや「デジポリス」を活用



KDDIが提供する迷惑メッセージ・電話ブロック。国際電話だけを拒否する設定も用意されている（筆者撮影）

今回試したのは、Pontaパスの迷惑メッセージ・電話ブロックだが、設定は簡単だ。アプリをインストールしたら、画面左上のメニューから「設定」を選択して、「着信時の動作設定」で「海外からの着信」を「ブロックする」にすればいい。海外からの電話がまれにあるときには、「警告する」にしておいてもいいだろう。

また、「イエローページ情報の表示」を「表示する」にしておくと、電話帳に登録していない電話がどこからかかってきたのかを、データベースと照合して表示してくれる。企業から電話がかかってくることが多い人は、この設定も有効にしておくのがオススメできる。アプリは30日間無料で利用できるため、有料サービスに入る前に試してみることをオススメしたい。

さらに、警視庁が提供している防犯アプリの「デジポリス」でも、12月から国際電話の着信をブロックできるようになる予定。デジポリスは、あからじめ設定した家族などと位置情報を共有したり、防犯情報を表示したりできるアプリ。痴漢撃退機能も搭載されている。国際電話の着信ブロックは、この中の1つに加わる新機能になる。国際電話だけを遮断できればいいという人は、これを利用してみるのも手と言えるだろう。

（石野 純也 ： ケータイジャーナリスト）